LCX日本秋祭打卡　必飲清酒達人Miss SAKE推介

日本四季有各式各樣氣氛熱鬧的祭典，想不到在尖沙咀海港城LCX也能體驗秋祭。Miss SAKE Hong Kong將舉辦日本祭典「令和秋逸．祭典の旅」，即日起至11月8日舉行。除了有經典日式景點打卡，更有多款與清酒相關的小遊戲及工作坊。Miss SAKE更推介了幾款清酒，待店舖開業就可在祭典中盡情暢飲。

▲ 位於LCX門外的「秋願小路」為最靚打卡位，設置「秋逸大社」鳥居及可投進特製許願銅幣的賽錢箱，加上燈籠及銀杏樹，秋意濃厚。

傳統屋台玩遊戲

商場內則有「進擊之達摩」及「競技之森」祭典的經典小遊戲，用巨大木槌將巨型達摩逐層擊掉，或是將膠圈擲進酒瓶內，收集印章可換領購物現金券。而「造枡工房」則可以利用喝清酒的傳統木枡，DIY成環保保濕器。

10月中正式開張的「逸品館」期間限定3個月，除了有日本各縣的生活精品及飲品，最矚目為將於10月23日登場的全港首間清酒博物館「大酒場」。引入來自新潟車站內的Ponshukan清酒自販機，提供超過50款精心挑選的日本清酒，讓客人自斟自飲。

▲ 日本傳統遊戲，只要將達摩順序逐層擊走而不倒下即可勝出。

▲ 逸品館將售羽生蒸溜所雪莉桶熟成咖啡豆（$250）、秩父蒸溜所威士忌酒桶熟成的GEN玄茶葉套裝（$698）、酒桶木熏果仁（$168）。

▲ 單一消費滿$100，即可免費換領「許願錦囊」1個，內有特製許願銅幣1枚、「清水園」茶包1個及「秋逸手帳」。場內集齊4個蓋印，購買限量逸品福袋可減$20。（曾耀輝攝）

唎酒師成清酒小姐

是次活動的主角，當然是美貌與知識並重的Miss SAKE莫屬，就如香港小姐般，「清酒小姐」就是為了推廣日本文化及清酒為目標。活動在2013年起源於日本，在台灣、澳洲等地亦有舉行，香港暫時舉辦了兩屆。2020年度的Miss SAKE Hong Kong冠軍潘嘉怡（Candace），是一位熱愛清酒的唎酒師。

Candace於10年前開始認識清酒，本身擁有WSET及SSA國際唎酒師專業資格，自己亦從事清酒行業，對清酒亦相當了解。她稱以往很多人只懂得大品牌，今年疫情關係，原來清酒銷量不跌反升，亦有更多人開始留意清酒，如今對各種酒款、級數亦更講究，港人亦樂意試新品牌及有汽酒等款式。

▲ Miss SAKE Candace對清酒甚有心得，今次介紹了兩款酒廠出品。

推廣清酒文化

Candace說：「香港人一向偏愛帶甜及清爽的清酒，多喝吟釀及大吟釀等級數，其實日本清酒還有很多款式，如樽酒、濁酒及特別純米等。例如本釀造是一種日本人日常飲用的傳統清酒，釀酒要求低，印象中較為廉價，但不代表不好喝。其實只要酒莊高質素，配上適當的食物，本釀造也可以美味，我希望讓人認識得更多。」

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令和秋逸．祭典の旅

地址：尖沙咀海港城海運大廈3樓LCX

查詢：3102 3668

舉行日期：即日至11月8日

遊戲開放時間：逢星期五、六、日2pm-6pm