【移民英國】女教師舉家移民英國倫敦　居住5年獲永居權　重投教育工作

自從英國公布BNO簽證相關的居留權及入籍資格詳情，亦有更多香港人討論移民英國事宜。前任老師分享了她們一家四口移民英國，並成功獲永居的故事，給有興趣的港人借鏡。

【BNO移民】英國更新LOTR入境詳情 港人或可「三代同堂」移民英國

「Tier 2工作簽證」定居英國

在社交網站經營「倫敦輕鬆笑一笑」專頁的版主「笑一笑媽媽」，在香港時任教高中的資訊及通訊科技科、初中的數學及電腦科，並擔任電腦科科主任及資訊科技組組長。5年前，從事IT行業的丈夫獲得在倫敦工作的機會，因此決定舉家移民英國。

丈夫公司在英國及香港均設辦公室，入職時首年由香港辦公室聘請、在香港上班，1年後才改為到英國分公司工作，所以有1年時間準備移民。一家四口使用「Tier 2工作簽證」到英國定居，T2工作簽證分內部調職及一般兩類，只有後者才可以申請永久居留。

▲ 英國疫情嚴峻，「笑一笑媽媽」在疫情期間出外也要戴上口罩做足防護措施。

順利獲永久居留權

在英國居留滿5年，於今年獲永久居留權，「笑一笑媽媽」稱過程順利，不過當中涉及很多文書處理。「要準備全家有效護照、5年內舊護照、現有簽證、結婚證書及小朋友出世紙等。工作證明要包括最近5年的年度收入表、最近3個月的糧單及公司僱用信，還要最近3個月的銀行月結單正本，證明財政狀況良好。並要提供至少兩年內夫婦一起居住的證據，如銀行月結單、租約等。」

其他條件還有由簽證生效期開始，每12個月不能離境超過180天，亦要在「Life in the UK Test」中取得合格成績。這測試主要是考英國歷史、地理、社會及人文等課題。另外還要在英語能力證明中合格，她在B1試中考得Distinction佳績，她稱主要是與考官作簡單英語對答，對香港人來說應該沒有難度。整個申請合共需付約9,630英鎊（約97,000港元），約6個月左右有結果。

▲ 「倫敦輕鬆笑一笑」版主為了女兒生活，一家四口由香港移民英國，更成功獲永久居留權。

先考察才買樓

移民外地以住屋最重要，「笑一笑媽媽」一家人離開香港時出售自住樓宇，初到埗時卻沒急於買屋，反而先租住服務式住宅兩個月，再慢慢尋找合適居所長租。因為丈夫在倫敦市中心Zone 1返工，女兒亦要上學，因此她選擇地區時，以交通方便及校網作優先考慮。租樓時，除了要出示居留證明，租客更有機會被代理要求須提供擔保人，更可能要一次過交半年至1年租金以爭取租盤。

「落地」前的半年，兩夫婦飛到英國實地考察過幾個地方，最後決定於倫敦西南方SW Zone 3落腳。步行10分鐘，可到地鐵站及火車站，附近亦有超市，以及多間教育標準局評價為良好及優秀的小學，生活配套充足。

租樓4年期間，兩人亦更了解英國樓市情況，揀好中學校網，找到適合自己一家的地點及屋形後，直到第5年才買樓。

▲ 搬過多次屋，現在居住的獨立屋有花園，一家四口與貓兒樂也融融。

任小學教學助理

「笑一笑媽媽」來到倫敦首年變成全職主婦，閒時做義工，生活一下子由繁忙變得沉悶，處理家頭細務的日常生活，雖然能填滿時間，但心靈上不滿足，令她受到很大衝擊，心情低落時甚至以淚洗面。直至連女兒也擔心她起來，於是她決心去嘗試打工，從最熟悉的教育行業着手開始搵工。

擁有大學碩士及教師教育文憑的「笑一笑媽媽」，卻不符合英國合格教師資格（QTS），需要申請及考試才能重拾教職。「其實有4個途徑，可透過在職考核、半工讀、在職培訓及讀PGCE，才能在英國當教師。不過英文非自己本科，而且也不想再讀書考試，惟有應徵做教學助理。」

▲ 「笑一笑媽媽」見工面試時，也要考英文及數學。

英教學模式與香港有異

她成功通過面試、筆試及試堂，受聘於倫敦Zone 3傳統名校區的優良級小學，擔任教學助理。好處是返工地點在住家步行範圍，而且工作性質輕鬆、彈性上班時間，有時間接女兒放學，令生活更加充實有意義。

英國教師薪酬根據地區有別，一般在倫敦的老師年薪為30,480至41,483英鎊（約31萬至42萬港元）。英國小學為包班制，除音樂及體育科，大部分課堂均由班主任授課。課堂會有教學及分組做堂課，老師多以觀察加課堂練習來評估學生表現。相比香港，英國小學有更多開放日及見家長，讓學生家長及教師之間有更多交流機會，更能了解子女的學業及校園生活。

▲ 學校沒有教員室，教師位就在課室內。小學學生很有禮貌和愛心，仍然充滿童真。

「笑一笑媽媽」雖然不捨得香港，但她認為自己移民決定正確︰

移民到一個地方展開新生活，要多做功課及進行實地考察，同時要放下個人身段、調整心態，積極融入社會。很多事情都要從頭適應，但亦有很多新的可能性，因此有計劃移民的話，要給予足夠彈性處理各項事情，不要捆綁自己。

【原文︰女教師一家四口移民英國 任教學助理居住5年獲永居權】