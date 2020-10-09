▲ 【Staycation】無視限聚令「屈蛇」酒店房大開派對 「顧客永遠是對的」真的合理嗎？ -

疫情令酒店度假「Staycation」興起，預訂酒店與親朋戚友慶祝生日、升職及聚會等已成為熱潮。不過，近日就有網民發現，有人無視限聚令，一行20多人於酒店房間大開派對，更發文聲討酒店職員屢次要求超額入住的人立即離開，批評酒店做法不合理。事件引起社會對酒店防疫措施的關注，也不禁令人反思，為何部分消費者總會有「花錢就是大爺」的心態，未能將心比己體諒服務業的難處。

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本地客「拯救」酒店業寒冬 不代表可諸多要求

酒店業在疫情下步入寒冬，本地客湧入酒店「Staycation」，這或多或少可增加酒店收入。但是，消費者也不應當自己是「救世主」，向酒店諸多要求。除了有人無視限聚令、酒店規例開派對，將酒店房間弄髒等破格行為外，網上亦不時有人批評，現時登記入住酒店時大排長龍，等候時間更長達1小時。又有人指，使用酒店設施如泳池、兒童遊樂場時，時常被酒店職員「監視」着有沒有戴好口罩，跟足防疫措施，投訴酒店矯枉過正，影響客人度假的心情。

為何部分消費者，總不能體諒前綫員工的苦處？客人一窩鋒於同一時段入住，辦理登記需時也是很正常的事，加上現時不少酒店有入住優惠，會附送酒店消費額，更要另花時間向客人說明，所用的時間也是客人身上，而非職員本身在偷懶或故意拖延。再者，酒店職員跟足防疫措施，除了是應政府的指引外，也是希望能保障客人的健康，免成防疫漏洞，又何罪之有？

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「顧客永遠是對的」服務業受害 將心比己有何難？



不知從何時開始，「顧客永遠是對的」成為服務業的金科玉律，為提升了服務質素，前綫員工被要求有待客至上的服務態度，盡可能滿足客人的要求。但所謂物極必反，過分地抬高顧客地位，處處迎合顧客在服務範圍外的要求，導致前綫員工左右為難之外，也可引致公司承受不必要的開支。

不少人的兼職工作，也是由服務性質的工作開始，回想起我剛新做零售兼職時，也曾被客人嫌棄手腳慢，但亦有客人樂於體諒。正正因為曾是服務業的一員，轉換成消費者的身份時更能易地而處，明白他們的難處。遇到「麻煩客」時，也會暗自反省，自己應盡可能避免以「消費者」的身份，成為他人的麻煩，更深切體會到要受人尊重，必先自重的道理。人生而為人，沒有誰比誰「高人一等」，嘗試以對方的角度出發，理解身份上的限制，將心比己從來也不難。被尊稱為「貴客」時，享受服務之餘，也應做一個值得尊重的客人。

【WHY世代－Mocha】

Y世代女仔，用Y世代視角，探索社會、經濟、生活、環保、消費、文化及品味，話你知「我咁睇」，想知「你點睇」。