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【ESG投資】滙豐預留1萬億美元　於未來10年投資可持續發展項目

理財學堂 17:04 2020/10/09

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【ESG投資】滙豐預留1萬億美元　於未來10年投資可持續發展項目

為加大力度應對全球氣候變化，滙豐確立新的「零碳」目標，包括承諾撥出1億美元作為慈善捐款，支持應對氣候變化的創新解決方案及可持續發展項目。同時，滙豐會於未來10年，為可持續發展項目預留7500億美元至1萬億美元融資和投資額度。

滙豐新的「零碳」目標包括2050年在融資和投資組合達到「零碳」，並於2030年達至「零碳」銀行營運和供應鏈；於未來10年，為可持續發展項目預留7500億美元至1萬億美元融資和投資額度；而滙豐今年8月成立的HSBC Pollination Climate Asset Management將成為專責小組，投資1億美元在清潔能源的範疇。滙豐亦承諾撥出1億美元作為慈善捐款，支持應對氣候變化的創新解決方案、再生能源、環境相關的可持續發展項目。

滙豐集團行政總裁祈耀年表示：「集團一直致力為客戶和社區開拓新機遇，踏入『零碳』新時代，我們必須加快建設更健康、抗逆力更高，以及更可持續的未來。」

滙豐於2017年提出可持續發展承諾，當中包括至2025年，為可持續發展項目預留1000億美元融資和投資額度，截至2019年底，集團已達到目標的一半，投入524億美元。

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 理財快訊

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