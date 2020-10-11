▲ 超市保就業亂局 是誰之過？

兩大超市繼續拿保就業計劃的津貼，但同時宣布推出回饋方案，百佳向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人200元，合共4,000萬元食物券，惠康則派200萬張現金券及餐券，及300款貨品半年價格不變。無論是哪一間超市，方案未能滿足大眾的期望，最直接的是提供折扣，但正如我較早前指出，對比起兩大超市每月的零售額約40多億元，回饋的數目約1.8億元，因此根本不會很吸引，折扣可能是2%左右，整件事完全是政府製造出來的鬧劇。

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涉款811億 卻非財務部門負責

根據政府抗疫基金網頁的資料，保就業計劃負責的是行政長官辦公室及勞工及福利局，政策創新與統籌辦事處提供支援，兩者皆不是專長於財務，但涉及的金額卻達811億元，是3次防疫抗疫基金內最大的一項支出。811億元是多少？在剛過去的財政年度，新鴻基地產 （00016） 的收入為826.5億元，數目也多於去年醫管局從政府得來的623億元資助，港鐵 （00066） 去年的收入也只是545億元。

雖然保就業計劃辦公室內有會計師，但人數不多，如此規模的支出，卻沒有合理數目的財務專才在其中，一定出事。果然不出所料，在疫情中沒有受損的超市可以拿取數億元的津貼，政府覺得不對勁，於是要求超市回饋市民，但回饋的方案未能達到預期的期望。

有超市提出每日最低價（Every Day Low Price，EDLP），這個又是不利消費者的例子。有點市場學知識的朋友應知道，EDLP便利零售商多於顧客，Walmart就是從EDLP中大賺，因為消費者以為超市內那些EDLP的貨品比外面便宜，於是會多了人流；當顧客進了超市，也不止會買那些EDLP的東西，這建議是益了超市，同時也對小店不利。再者，這一連幾天，全港的媒體大篇幅地報道超市的回饋方案，變相幫了它們宣傳，因此兩大超市絕對是大贏家。

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受惠企業無篩選 猶如觀音開庫

出現亂局的原因，當然是沒有設關卡來篩選出在疫情中受惠的企業，當我看到網頁，前兩次抗疫基金財經事務及庫務局的參與極少，而財政司司長辦公室更不在網頁上。當要花上比起藍籌企業收入更多的情況下，而時間只是數月，竟然不是由有財務專業的部門來處理，怪不得會愈來愈荒唐。我相信兩大超市的母公司也在暗笑，竟然有如此亂局的出現，像觀音開庫但無王管。我不是說要困難重重地才可以申請，事情是應幫則幫，不用幫的，應留給有需要的人。你可以說超市應該不申請保就業，但從來商界都是在找機會，政府有責任去保障公帑的使用。

【原文：超市保就業亂局 是誰之過？】