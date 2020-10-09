【傳媒寒冬】報業公會成立新網上平台 挑戰Google及Facebook？

全球報業經營困難，除了因為手機興起而導致印刷報章銷路急跌外，還有網絡廣告面對的着兩座大山，即Facebook和Google的競爭，令報業老闆即使在追趕Page views和Engagement時，來自網絡廣告的收入效益卻仍低於傳統印刷廣告。為了同業的利益，香港報業公會也罕有地高調起來，成立新公司大搞跨報頭的網上廣告平台，希望廣告商能在平台落廣告，以真金白銀來支持新聞行業的發展。

成立一站式網上廣告投放平台 提升廣告效益

由報業公會推動成立的「報網通有限公司」，以一個平台接通11家本地報業網站為賣點，目標是建立一個以本地報業網站為骨幹的一站式網上廣告投放平台，期望新平台提供一個具有優質新聞內容環境的網上廣告投放渠道，提升廣告效益。

報業公會指出，報網通為客戶及廣告公司提供多一個選擇，將流量式廣告經由報網通投放到多個有專業新聞從業員把關的優質新聞網站刊出，避免廣告於內容蕪雜不清的網頁出現。該會亦希望可集合行業的力量，打破跨國流量廣告代理的壟斷局面，讓客戶可將廣告投放到優質報業或新聞相關平台。

報網通的營運方式與現時的社交媒體流量平台相近，客戶及廣告公司可選擇於指定不少於3個報紙網站投放廣告，或按隨機方式由平台根據客戶要求分派，平台軟件將提供瀏覽量等數據供客戶參考。報網通已初步接觸政府大企業和機構以宣傳新廣告平台，反應均相當正面，他期望更多廣告客戶支持本地優質報業，逐步改善行業生態。

▲ 報業公會推動成立「報網通有限公司」。

為何不直接向Google和Facebook埋手？

不過，薑餅人認為，既然一眾報章難得同心一致去攻打網絡廣告的市場，那麼為何不直接向Google和Facebook兩大巨頭埋手，要求他們與報網通合作，把所有涉及本地報章的數碼廣告流量全數交由報網通處理，然後再對分收入。這樣報業可以避免被兩大巨頭夾死之餘，還可以重新掌握數碼廣告的主導權。更重要的是，兩大巨頭不能在透過報章網上內容無本生利。薑餅人對網絡技術不太熟悉，但相信以網頁碼來追踪的話，凡在Google或Facebook刊登及轉發過的新聞，當讀者在這兩個平台進入新聞網站，兩大巨頭必須向報網通付上過路費，而在這些網頁落廣告，也必須經報網通投放，這樣才能建立平等的關係。

兩大巨頭坐順風車 瓜分新聞機構廣告利潤

事實上，新聞行業的發展在網絡興起的二十年時間，除了少數報刊成功轉型，改為以訂戶收入為主外，其他依賴廣告收入的完全處於捱打的局面。原本新聞網站的廣告理應由新聞機構賺取，結果卻因為新聞內容被分享到Google和Facebook平台，讓巨頭們得以坐順風車。雖然香港沒有相關數字，但澳洲競爭與消費者公署估計Google和facebook每年在澳洲的廣告收益達40億美元。

▲ Google和Facebook瓜分新聞機構廣告利潤。

新平台號稱是全港流量最高的平台，但薑餅人認為若單計報紙網站，在缺少了東網、蘋果動新聞、香港經濟日報及南華早報網站的加盟下，新平台的讀者人數仍非多數。若日後新平台能够吸納這四大巨頭，廣告效益才會顯現。