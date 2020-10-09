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【大閘蟹放題】秋風起蟹肥美　任食大閘蟹低至358元起

消費錦囊 16:48 2020/10/09

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【大閘蟹放題】秋風起蟹肥美　任食大閘蟹低至358元起 -

秋風起，又是大閘蟹豐收時節。喜歡吃大閘蟹的人，除了可以買大閘蟹回家自己烹調之外，不少餐廳亦有提供大閘蟹放題，抵食之餘更可享用其他美食，低至每位358元起。

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2小時任食大閘蟹放題　每位409元

瀛豐放題料理專門店主打泰式及日式料理放題，今年推出2小時任食大閘蟹。大閘蟹重3兩半至4兩，即叫即蒸，每次可以任點，食完可再加單。價錢包括基本放題美食，如刺身、炸物、壽司、泰式料理及串燒等，更可加錢升級任食生蠔、海膽，以及任飲啤酒。

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瀛豐放題料理專門店

2小時任食大閘蟹：409元/位（星期五至日，公眾假期前夕：加10元）
升級任食海膽火焰帶子、任飲啤酒：+98元
升級任食生蠔：+118元

地址：銅鑼灣駱克道491-499號京都廣場10樓
詳情／訂座：2891 6928／9690 1733（WhatsApp）

大閘蟹任飲任食放題　低至358元/位

上海新大眾大閘蟹專門店即日起至12月10日，推出75分鐘大閘蟹任飲任食放題，無限追加包括大閘蟹、蟹粉前菜，包括：大閘蟹公、大閘蟹乸、蟹粉水餃、生滾大閘蟹粥及蟹膏炒臘味糯米飯等，另外亦有薑茶小丸子、啤酒及汽水等，全部任飲任食。按大閘蟹重量及時段收費，每日晚上6時至凌晨12時供應，以入座計，限時75分鐘。


上海新大眾大閘蟹專門店

任食大閘蟹按大閘蟹重量及時段收費：
約3両至4両大閘蟹公＋約3両蟹乸
晚上10時前388元／位；晚上10時後358元／位
約4両至5両大閘蟹公＋約3両半蟹乸
晚上10時前458元／位；晚上10時後418元／位
約5両至6両大閘蟹公＋約4両蟹乸
晚上10時前598元／位；晚上10時後558元／位
須付10%服務費；星期五至日、公眾假期及其前夕另收附加費每位10元，只接受現金。

訂座熱綫：26143221 / 24191208
Whatsapp訂座： 95673964 / 90170324
地址： 黃大仙飛鳳街46號地舖 （近鳳凰新村）

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任食大閘蟹宴　每位378元

金兜記海鮮菜館的任食大閘蟹宴同樣為任食2小時，更配合中菜套餐包括：杏汁燉花膠（每位1客）、黃金蝦球（每位1客）、豉油皇乳鴿（每位半隻）、生炒臘味糯米飯（每位1客）及薑茶（每位1客）。任食大閘蟹宴須2位或以上惠顧，優惠晚上6時起供應，最後入座時間為晚上9時。

金兜記海鮮菜館
任食大閘蟹宴：378元／位（須2位或以上惠顧），另收茶位及加一服務費
地址：灣仔灣仔道3號尚翹峰第二及三座A2舖及1樓
電話：3907 0878

責任編輯：李瑩

欄名 : 消費錦囊

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