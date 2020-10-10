▲ 【中概回港】中概股回歸港股 香港將持續受益

阿里巴巴 （09988） 去年在香港二次上市，無疑引發了中國資金回流的趨勢。今年6月，我們見證了中國兩大科網巨頭也選擇在香港進行二次上市，包括中國乃至世界上最大的手遊發行商之一的網易 （09999） ，以及電商巨頭的京東 （09618） ，總募集資金約67億美元。根據之前一項調研顯示，有31家在美國上市的中國公司可能會轉移向香港交易所上市。

鑑於當前的中美局勢，我們預計在接下來的12至24個月內，將會有更多中國公司回流上市。

對美投資興趣降 估值持續減

企業選擇其股票流通的司法管轄區，受到一籃子的因素和考慮影響。對於很多公司而言，特別是進行首次公開發行股票，定價或估值是一個關鍵因素。過去數十年間，美國一直主導全球科技股市場，並且是全球科技股上市的領導者，建立投資者和投資經理多元化基礎，當中許多人對科技行業具濃厚興趣，導致了更高的市盈率和流通性。

然而，中國發行人對在美國投資的興趣，以及彼等對公司股價的影響力近年一直下降，尤其是那些在中國內地以外持有小量或甚至沒有業務的發行人。瑞幸咖啡的事件，無疑使美國投資者憶起了過去10年曾困擾美國市場的中國公司連串會計醜聞。

中美交惡的地緣政治

然而，有人或會認為最大的因素是地緣政治，尤其是最近美國總統特朗普就加強對中國企業在美上市的控制權發表評論，並推行《外國公司控股責任法案》。該法案給予美國當局更大權力，使其可以獲取在美上市國外公司的潛在敏感資訊，並有可能導致公司被除牌。

從去年初的中美貿易摩擦以及相應行動開始，兩國之間不斷加劇的緊張局勢，無疑影響了中國企業的決定，或從美國直接離場，或尋求在香港進行二次上市。

香港為進入中國大陸的重要渠道

在過去，香港一直是中國企業首次公開招股的首選地點，主要是因為香港交易所能吸引重要的x國際投資者，他們的參與能為中國發行人帶來相對更有吸引力的股價和股票流動性。鑑於全球投資者進入中國大陸市場的渠道有限，香港作為中國企業入主的主要司法管轄區，進一步加大了國際投資者對香港市場的興趣。

在短期內，香港是我們能看到在美上市的中國企業，逐漸轉移回亞洲最遠東的地區。有趣的是，見證這一重返中國和A股市場的巨大趨勢，可能只是時間長短的問題。我們已經見過一些案例，不一定是從美國市場，也有包括香港在內的其他市場歸國上市的案例。

近幾年，許多初創公司放棄了他們的離岸架構，和在國外上市的計劃。在內地市場進行更多改革之前，香港市場將在中期內持續受益於這一「海歸」趨勢。

（節錄）

【全文︰中國企業「海歸」 港將持續受益】