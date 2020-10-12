藝人林秀怡理財有道擁兩店兼成功上車　疫市開店再做老闆：「應趁後生去闖」（多圖）

▲ 林秀怡理財有道擁兩店兼成功上車 疫市開店再做老闆：「應趁後生去闖」 -

現年29歲的90後藝人林秀怡（Kirby）與朋友合資開設美容院，但受累新冠肺炎疫情，延後了兩個月才於日前開業。林秀怡再當老闆，她分享理財心得時透露分配收入的方法，又指若不趁年輕時投資，將來或許不再有這份勇氣。

趁年輕時投資 不幸失敗仍可東山再起

林秀怡表示，早於1年前已籌備開美容院，原定於今年7月開業，卻因疫情而被迫押後計劃。不過樂觀的她認為：

投資不一定是成功，會涉及風險。但若然不去投資，就連經歷有風險的過程也沒有。人一世物一世，該趁着後生、有能力之時，去闖、去嘗試，也未必是一件壞事。



假若不幸地失敗了，我仍有時間可東山再起，或者給予時間讓心情變好。但假若過了10年後才開始做生意，遇上失敗便可能沒勇氣再站起來。

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儲一半收入 慳錢因購物慾不高

30歲前上車及創業當老闆，對很多人來說是遙不可及的夢想，林秀怡則趕上尾班車達標：「我相信自己是幸福和幸運的一位，有朋友願意和我夾錢開餐廳、美容院，也有男朋友與我一起夾份買樓，全都不是我一個人能做到的事。」

林秀怡的慳家形象深入民心，但她指：

其實我沒有特別很慳錢，只是購物慾不特別高。之前曾有fans很認真問我：「為何你每次都是穿這件衣服？」我答：「不好意思，因為這件衣服很舒服。」我對外表不太注重，雖然從事這行是不應該，但我很懶，又不想打扮，因此經常穿着同一件衣服見人。

與男友一起供樓前，林秀怡會將一半的收入儲起。

先儲起一半，另一半就讓自己舒服、開心地使用。若然用剩了，當然也是儲起它。既然儲了一半，自己也要好好地享受人生。

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購物前先衡量「想要」與「需要」

購物慾不強的她較為理性，會衡量自己是「想要」或「需要」。

有些物品是想要，其實你並不需要它；只要想一想，便覺得還是不要了。



那些名牌袋，有誰不想要？但它們正正是我們不需要的物品。需要的，就是指日常用品，我一般都會花費於煮食用具上，它也未必是100%需要的，但至少有一半是需要的。真的是實用，可以用來煮食，而且可以用很久，因我也會視乎其耐用性才購買。用得久的話，每天平均只是使用了幾毫子，便覺得很抵。

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自從成為業主後，她更為審慎理財。

因為供樓比較吃力，現時只會剩下收入的20%給自己使用。其實也足夠的，一般都是用於吃身上，仍然吃得飽，那便已經很幸福了。

作者：梁樂欣

責任編輯：鄺素媚

（節錄）

【原文：儲錢有法擁兩店兼成功上車 林秀怡開美容院再做老闆】