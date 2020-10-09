  • 29°C
香港時間 : 20201009日 (五) 16:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【滙款攻略】滙款至海外帳戶　4間網上滙款平台收費比較

日常開支 16:32 2020/10/09

分享：

【滙款攻略】滙款至海外帳戶　4間網上滙款平台收費比較

移民近年成為港人的熱門話題，若要移居海外生活，少不免要把金錢滙款至當地。透過銀行進行大額滙款當然較方便及安全，若只是小額滙款，或可考慮網上平台的滙款服務，收費較銀行便宜之餘，部分平台更可賺取信用卡回贈。

【延伸閱讀】滙豐11月起取消26項基本銀行服務收費　逾400萬名客戶料受惠

Reap

Reap是一站式網上收款及付款平台，用戶可從信用卡轉帳款項予他人，需時約3個工作天。Reap不設開戶費用，惟每筆款項會收取2.6%的手續費。如果使用的VISA或萬事達卡的回贈比率少於2.6%，就會得不償失。使用服務前，謹記留意信用卡的回贈比率。同時，Reap與市面上三間外滙買賣供應商合作，每次交易均為客戶實時比較及選擇市場上最佳滙率。

TransferWise

TransferWise平台可以選用扣帳卡、信用卡或網上銀行轉帳存入港元，再滙款至外地。以滙款至英國為例，用戶只要輸入港元金額，網站就會顯示英鎊金額，並列明是次滙款的手續款，用戶可以審視收費是否合理才繼續滙款程序。比較大額及小額滙款，TransferWise平台的大額滙款的手續費較其他銀行貴，而小額滙款手續費則較便宜。因此，滙款前宜先格價。

OFX

OFX平台需要先註冊再輸入滙款資料，屆時會顯示滙率，用戶再決定是否滙款。另外，OFX收取劃一的手續費，如滙款少於5萬港元，則收取50港元手續費；若超過5萬港元，則不收取手續費。

InstaReM

InstaReM同樣可以使用扣帳卡或銀行轉帳存入港元，再滙款至外地。InstaReM的使用方法與TransferWise大致相同，在輸入金額後，InstaReM亦會顯示手續費用及滙率資料。而手續費會因為國家或地區而有所變動，大多介乎0%至1%。此外，滙款會於1至2個工作天內完成。使用銀行轉帳存入款項手續費較低；使用扣帳卡的話，手續費較高但滙款速度較快。

網上滙款平台收費比較

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 生活理財

相關文章

【離岸戶口】低門檻離岸美股戶口一覽　邊間係離岸？邊間零蚊開戶？
2020/06/03
【離岸戶口】低門檻離岸美股戶口一覽　邊間係離岸？邊間零蚊開戶？
【離岸戶口】認識離岸戶口？開設離岸戶口要留意什麼
2020/06/24
【離岸戶口】認識離岸戶口？開設離岸戶口要留意什麼
【滙豐銀行服務收費】滙豐11月起取消26項基本銀行服務收費　逾400萬名客戶料受惠
2020/09/10
【滙豐銀行服務收費】滙豐11月起取消26項基本銀行服務收費　逾400萬名客戶料受惠

最新專欄文章 更多

【虛擬銀行】虛擬銀行銀彈攻勢 送$38,888現金獎吸貸款客
今日
【虛擬銀行】虛擬銀行銀彈攻勢 送$38,888現金獎吸貸款客
【流感疫苗2020】「疫苗資助計劃」今日起展開 免費或資助流感針懶人包 即睇是否符合資格、邊度有得打針
2020/10/08
【流感疫苗2020】「疫苗資助計劃」今日起展開 免費或資助流感針懶人包 即睇是否符合資格、邊度有得打針
【流感疫苗2020】各大醫院/診所流感針價錢比較 早鳥優惠最平150元/針
2020/10/06
【流感疫苗2020】各大醫院/診所流感針價錢比較 早鳥優惠最平150元/針
【慳錢方法】善用超市格價網頁/App 一搜即睇最抵價錢！
2020/09/30
【慳錢方法】善用超市格價網頁/App 一搜即睇最抵價錢！
【學生津貼】2500元學生津貼 不設資產審查 速睇申請資格及方法
2020/09/30
【學生津貼】2500元學生津貼 不設資產審查 速睇申請資格及方法
外滙 英鎊 港元 信用卡

下一篇文章

【虛擬銀行】虛擬銀行銀彈攻勢 送$38,888現金獎吸貸款客
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【流感疫苗2020】「疫苗資助計劃」今日起展開 免費或資助流感針懶人包 即睇是否符合資格、邊度有得打針
【流感疫苗2020】「疫苗資助計劃」今日起展開 免費或資助流感針懶人包 即睇是否符合資格、邊度有得打針
限時優惠！KFC三人滋味桶 $99
限時優惠！KFC三人滋味桶 $99
【學生津貼】2500元學生津貼 不設資產審查 速睇申請資格及方法
【學生津貼】2500元學生津貼 不設資產審查 速睇申請資格及方法
4大KFC早餐優惠券　扭扭粉餐只需$15
4大KFC早餐優惠券　扭扭粉餐只需$15
【長者咭優惠】HKTVmall今日起登記長者會送$150現金券　長者超市優惠一覽
【長者咭優惠】HKTVmall今日起登記長者會送$150現金券　長者超市優惠一覽
【流感疫苗2020】各大醫院/診所流感針價錢比較 早鳥優惠最平150元/針
【流感疫苗2020】各大醫院/診所流感針價錢比較 早鳥優惠最平150元/針