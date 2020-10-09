▲ 【滙款攻略】滙款至海外帳戶 4間網上滙款平台收費比較

移民近年成為港人的熱門話題，若要移居海外生活，少不免要把金錢滙款至當地。透過銀行進行大額滙款當然較方便及安全，若只是小額滙款，或可考慮網上平台的滙款服務，收費較銀行便宜之餘，部分平台更可賺取信用卡回贈。

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Reap

Reap是一站式網上收款及付款平台，用戶可從信用卡轉帳款項予他人，需時約3個工作天。Reap不設開戶費用，惟每筆款項會收取2.6%的手續費。如果使用的VISA或萬事達卡的回贈比率少於2.6%，就會得不償失。使用服務前，謹記留意信用卡的回贈比率。同時，Reap與市面上三間外滙買賣供應商合作，每次交易均為客戶實時比較及選擇市場上最佳滙率。

TransferWise

TransferWise平台可以選用扣帳卡、信用卡或網上銀行轉帳存入港元，再滙款至外地。以滙款至英國為例，用戶只要輸入港元金額，網站就會顯示英鎊金額，並列明是次滙款的手續款，用戶可以審視收費是否合理才繼續滙款程序。比較大額及小額滙款，TransferWise平台的大額滙款的手續費較其他銀行貴，而小額滙款手續費則較便宜。因此，滙款前宜先格價。

OFX

OFX平台需要先註冊再輸入滙款資料，屆時會顯示滙率，用戶再決定是否滙款。另外，OFX收取劃一的手續費，如滙款少於5萬港元，則收取50港元手續費；若超過5萬港元，則不收取手續費。

InstaReM

InstaReM同樣可以使用扣帳卡或銀行轉帳存入港元，再滙款至外地。InstaReM的使用方法與TransferWise大致相同，在輸入金額後，InstaReM亦會顯示手續費用及滙率資料。而手續費會因為國家或地區而有所變動，大多介乎0%至1%。此外，滙款會於1至2個工作天內完成。使用銀行轉帳存入款項手續費較低；使用扣帳卡的話，手續費較高但滙款速度較快。

▲ 網上滙款平台收費比較

責任編輯：曹佩鈞