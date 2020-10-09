受新冠肺炎疫情影響，香港失業率創沙士後新高。就業市場不景氣，打工仔面對被裁、收入不穩，又或意識到老本行前景暗淡，難免感到惴惴不安。懂得居安思危的人會在衝擊之下考慮轉行另覓出路。反觀在疫情下，保險業的就業情況卻「疫」市上升。根據保監局數據，持牌個人保險代理的人數由6月的85,509名上升至8月的86,202名，反映業界對人才的需求持續。事實上，保險業本身具有巨大的發展潛力，你又有否考慮過投身前景光明的保險業？

問：香港保險業的發展前景如何？

答：香港人以長壽聞名於世，積蓄能否應付退休後的生活及醫療開支成爲長壽衍生的重大挑戰，不少人會利用年金和醫療保險填補退休開支的缺口，加上有政府作後盾，以扣稅優惠推動市民購買延期年金和自願醫保，為保險業增添一股強勁的增長動力。

問：與其他行業相比，保險業有什麽獨特之處？

答：保險業奉行「多勞多得」及「有能者居之」，所付出的努力與回報成正比。很多公司提拔人才時難免會論資排輩，相較之下，保險業的晉升階梯則明確得多，只要達到既定的業績，便可以得到晉升，繼而組織自己的團隊，做自己的伯樂，又成爲別人的伯樂。

保險顧問的工作時間亦具彈性，自由度不是一般朝9晚6的文職可以比擬，更易兼顧家庭或鑽研個人興趣，實現不少人嚮往的 work-life balance。

問：保險是一門專業嗎？

答：金融服務業是本港四大經濟支柱之一，作爲金融服務業的其中一份子，保險業從業員須符合監管機構的學歷要求，每年亦須達所要求的培訓時數。此外，保險顧問可透過投考國際認可、與財務策劃相關的專業資格，例如CFP（認可財務策劃師）、FLMI（壽險管理師）和ChLP（特許壽險策劃師），不斷提升專業技能。不少保險公司亦會為顧問提供資助，藉此鼓勵顧問持續進修，提升專業水平。

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