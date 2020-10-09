【定期存款】英鎊外幣定存  七天快賺10厘高息  入場費僅 5,000英鎊

▲ 【定期存款】英鎊外幣定存 七天快賺10厘高息 入場費僅 5,000

高息外幣定期存款繼續湧現市場。當中英鎊外幣定存利息高達10厘，存期短至七天，入場門檻亦不算高，起存額為本金5,000英鎊。但存戶要注意，敍造英鎊定存有一定匯價風險，勿只貪高息忽略匯價。

▲ 【定期存款】英鎊外幣定存 七天快賺10厘高息 入場費僅 5,000

英國與歐盟談判的死綫正在倒數，距離大限不足一周，外電指下周四（10月16日）為最後通牒，累英鎊近期走勢甚波動。不過，渣打及花旗等大行皆料最終可脫險。

專家又建議，對英鎊有實際需要者不妨分段小注低吸，再伺機開立高息定存。不過，專家同時表示投資者須注意3大風險，包括：

1. 短期內滙價甚反覆；

2.港銀的存息亦頻現減息潮，如花旗自上周六（10月3日）起，把1個月年息由2.8厘，急削1.3厘，新息率僅得1.5厘；而去年更高見7.5厘，累計驟劈6厘。中銀香港（02388）及滙豐亦已減定存；

3.一旦硬脫歐，市場預計英國可能於明年初實施負利率，冀力阻經濟失速下滑，屆時恐滙息雙輸。

渣打預料，若英國與歐盟達成協議，未來12個月英鎊兌美元有機挑戰1.36高位。相反，萬一雙方談判破裂，鎊滙或下試今年3月時的1.15低位；且預警第四季英鎊仍甚波動。