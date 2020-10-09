  • 23°C
香港時間 : 20201009日 (五) 06:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【定期存款】英鎊外幣定存  七天快賺10厘高息  入場費僅 5,000

收息攻略 05:00 2020/10/09

分享：

【定期存款】英鎊外幣定存  七天快賺10厘高息  入場費僅 5,000

高息外幣定期存款繼續湧現市場。當中英鎊外幣定存利息高達10厘，存期短至七天，入場門檻亦不算高，起存額為本金5,000英鎊。但存戶要注意，敍造英鎊定存有一定匯價風險，勿只貪高息忽略匯價。

【定期存款】英鎊外幣定存  七天快賺10厘高息  入場費僅 5,000

英國與歐盟談判的死綫正在倒數，距離大限不足一周，外電指下周四（10月16日）為最後通牒，累英鎊近期走勢甚波動。不過，渣打及花旗等大行皆料最終可脫險。

專家又建議，對英鎊有實際需要者不妨分段小注低吸，再伺機開立高息定存。不過，專家同時表示投資者須注意3大風險，包括：

1. 短期內滙價甚反覆；

2.港銀的存息亦頻現減息潮，如花旗自上周六（10月3日）起，把1個月年息由2.8厘，急削1.3厘，新息率僅得1.5厘；而去年更高見7.5厘，累計驟劈6厘。中銀香港（02388）及滙豐亦已減定存；

3.一旦硬脫歐，市場預計英國可能於明年初實施負利率，冀力阻經濟失速下滑，屆時恐滙息雙輸。

渣打預料，若英國與歐盟達成協議，未來12個月英鎊兌美元有機挑戰1.36高位。相反，萬一雙方談判破裂，鎊滙或下試今年3月時的1.15低位；且預警第四季英鎊仍甚波動。

欄名 : 存款收息

相關文章

【定期存款】10萬元人民幣定期存款半年 利息最高2.65厘 看好人民幣匯率更可賺息兼賺價
今日
【定期存款】10萬元人民幣定期存款半年 利息最高2.65厘 看好人民幣匯率更可賺息兼賺價
【定期存款】美元定期存款利息高達9厘！只須存款七天即享高息
2020/10/08
【定期存款】美元定期存款利息高達9厘！只須存款七天即享高息
【定期存款】高息港元定存 存款三個月年息高達5.2厘
2020/10/07
【定期存款】高息港元定存 存款三個月年息高達5.2厘
【英鎊走勢】英鎊利淡因素多　專家：「鎊弱Yen強」無懸念
2020/09/22
【英鎊走勢】英鎊利淡因素多　專家：「鎊弱Yen強」無懸念
【英鎊走勢】若英國硬脫歐 英鎊恐跌至1.2水平
2020/09/17
【英鎊走勢】若英國硬脫歐 英鎊恐跌至1.2水平

最新專欄文章 更多

【定期存款】10萬元人民幣定期存款半年 利息最高2.65厘 看好人民幣匯率更可賺息兼賺價
今日
【定期存款】10萬元人民幣定期存款半年 利息最高2.65厘 看好人民幣匯率更可賺息兼賺價
【定期存款】美元定期存款利息高達9厘！只須存款七天即享高息
2020/10/08
【定期存款】美元定期存款利息高達9厘！只須存款七天即享高息
【定期存款】高息港元定存 存款三個月年息高達5.2厘
2020/10/07
【定期存款】高息港元定存 存款三個月年息高達5.2厘
【定期存款】5萬元做定存　七日穩賺年息4.3厘
2020/10/06
【定期存款】5萬元做定存　七日穩賺年息4.3厘
【iBond 2020】iBond保證2厘息 李兆波指「半賣半送」
2020/10/05
【iBond 2020】iBond保證2厘息 李兆波指「半賣半送」
英鎊 英國 脫歐 歐盟 外幣定期存款 定期存款

下一篇文章

【定期存款】10萬元人民幣定期存款半年 利息最高2.65厘 看好人民幣匯率更可賺息兼賺價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

買港股收息仍可行嗎？專家：股價跌了才是買的機會
買港股收息仍可行嗎？專家：股價跌了才是買的機會
【定期存款】美元定期存款利息高達9厘！只須存款七天即享高息
【定期存款】美元定期存款利息高達9厘！只須存款七天即享高息
【iBond2020】高息過iBond仲有咩揀？專家推薦3大收息工具
【iBond2020】高息過iBond仲有咩揀？專家推薦3大收息工具
【定期存款】5萬元做定存　七日穩賺年息4.3厘
【定期存款】5萬元做定存　七日穩賺年息4.3厘
【定期存款】高息港元定存 存款三個月年息高達5.2厘
【定期存款】高息港元定存 存款三個月年息高達5.2厘
【抗通脹】買iBond抗通脹「得啖笑」？歷史數據話你投資哪種資產真正抗通脹
【抗通脹】買iBond抗通脹「得啖笑」？歷史數據話你投資哪種資產真正抗通脹