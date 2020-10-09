▲ 【無殼一族】年輕人真的沒有置業的機會？

樓市近年的飆升的確令部分想置業的年青人氣餒，但其實，這刻的環境不代表一切，但若果你的夢想是擁有自己的Dream House，那就不要輕言放棄，更不要停止做任何準備。

準備再準備

就以我累積第一個100萬元的經歷為例，每月萬多元人工的情況下，我成功在5年間累積到100萬元，其中一個重要的因素，就是知識的準備。

我在28歲有第一個100萬元，雖然說財富累積是由23歲才開始，但我的致富知識卻是由18歲便開始累積。18歲我開始接觸投資，明白自己的不足，學校從來沒有教我這方面的知識，於是我便從學校以外的地方學習。

我不斷睇理財、致富、投資、股市、樓市類的書籍，開始去聽不同的講座、上課程，在講座中經常主動發問，甚至結識講者。不斷從各方吸收知識，知識未必即時有用，但當機會來臨、環境配合時，有知識與否就是關鍵所在。

香港這樣的樓價，那些年輕人可以置業？

我的答案很簡單，就是留給有準備的人，有準備的人就能把握機會，這機會沒有人知可時出現，但始終會來臨的。所以，若認為現時沒有置業機會的人，就更應該作最佳的準備。

如何準備？

那麼，各位認為應準備甚麼呢？

相信很多人都會答是「資金」，但我卻會答是「知識」。我當然認為資金都很重要，但若沒有知識的配合，沒有智慧的眼光，亦只會浪費資金。相反，只要有知識，就算沒有資金，也能把握機會，創造機會。

如何在置業知識上多加準備呢？首先是多閱讀樓市知識的書，去聽講座，上堂。

久不久去睇樓（不要等到要買樓的一刻才開始睇樓），去認識地產經紀，你需要他為你提供資訊（不是分析）。多聽在樓市高手的分析，請教他們的意見，甚至結識他們，不斷提高自己的知識才能把握機會、創造機會。

最後我想說，最可怕的並不是環境，最可怕的是你認定自己做不到，認為事情已遙不可及而與你無關，因而放棄，再不作任何準備。但其實，愈差的環境我們更要做愈好的準備。

與其抱怨 不如及早準備

與其抱怨環境、社會、政府、地產商、甚至自己的父母，不如自己加倍努力。與其花時間在網上發牢騷，不滿買不到樓，只懂在家抱怨，不如花時間去累積更多的知識，在知識上先作最好的準備！

凡事總有循環，現在做足準備工夫，到機會來臨時就能好好把握。大家都說沙士時的樓價好平，但在當時的經濟環境，能有足夠資金、供樓能力，有充足的知識、分析力、膽量的又有多少人？

與其抱怨，與其放棄，不如及早作出準備。因為，機會永遠只留給有準備的人！

【本文獲作者龔成授權轉載，原文題為：年輕人，仍有機會置業的！】