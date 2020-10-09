一風堂尖沙咀分店 指定拉麵買一送一 消費錦囊 09:00 2020/10/09 分享： 一風堂尖沙咀分店，指定拉麵買一送一！ 由即日起至11月3日，一風堂尖沙咀新港中心分店每星期都會推出不同拉麵買一送一優惠。優惠於下午2時半後提供，堂食及外賣自取都適用。 不過，此優惠只適用於一風堂會員使用。如欲享用優惠，亦可於即場登記成為一風堂會員。 10月7日至 10月13日：橫濱家系豚骨 (原價$80) 10月14日至10月20日：雞醬油 (原價$72) 10月21日至10月27日：混麵 (原價$78) 10月28日至11月3日：博多沾麵 (原價$85) 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 搭九巴龍運巴士儲分 儲滿400分換30個九巴成人口罩 2020/10/08 搭九巴龍運巴士儲分 儲滿400分換30個九巴成人口罩 【電子錢包優惠】使用WeChat Pay HK於OK便利店消費最高可獲$15電子現金券 2020/10/08 【電子錢包優惠】使用WeChat Pay HK於OK便利店消費最高可獲$15電子現金券 南記粉麵網上落單 外賣自取享9折 2020/10/08 南記粉麵網上落單 外賣自取享9折 4大KFC早餐優惠券 扭扭粉餐只需$15 2020/10/08 4大KFC早餐優惠券 扭扭粉餐只需$15 Pizza Hut狂熱星期三 外賣自取辣肉腸／意式風情大批$98 2020/10/07 Pizza Hut狂熱星期三 外賣自取辣肉腸／意式風情大批$98 著數優惠