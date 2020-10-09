一風堂尖沙咀分店，指定拉麵買一送一！

由即日起至11月3日，一風堂尖沙咀新港中心分店每星期都會推出不同拉麵買一送一優惠。優惠於下午2時半後提供，堂食及外賣自取都適用。

不過，此優惠只適用於一風堂會員使用。如欲享用優惠，亦可於即場登記成為一風堂會員。

10月7日至 10月13日：橫濱家系豚骨 (原價$80)

10月14日至10月20日：雞醬油 (原價$72)

10月21日至10月27日：混麵 (原價$78)

10月28日至11月3日：博多沾麵 (原價$85)

撰文：hket小編