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實用MPV X 有型SUV　法國大獅王標緻Rifter登場

博客 18:30 2020/10/09

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有逾百年歷史的法國「獅王」標緻（Peugeot），雖然近年將火力集中發展商用貨Van市場，其實亦毋忘一班家庭客。廠方最近就引入外號「大獅王」的全新7座位MPV Rifter，既具有MPV的多功能性，也不失SUV瀟灑粗獷的「佬味」，二合為一，展現出標緻獨特的Van Concept風格，是一架玩味十足的公私兩用車。

標緻最近引入全新「大獅王」Rifter，7座MPV空間感十足，亦有幾分SUV味道。

標緻既然將新登場的「大獅王」Rifter定性為MPV，外形上必然有多用途休旅車的風範。雖然光看車身輪廓，Rifter的確有着兄弟Citroen Berlingo及同廠Tepee Van的影子，如廂式車體及手動雙趟滑門等，但廠方也別出心裁地為Rifter注入獨有風格，譬如標緻立體獅子廠徽配搭搶眼的橫柵式鬼面罩、相連的內建LED日行燈頭燈，以及車尾低調的獅爪式尾燈，在細節中凸顯出Rifter的與眾不同。

車尾外形雖與貨Van有點相似，要靠獅爪型尾燈低調點綴，港版亦沒有可揭式尾門玻璃。

左右兩側趟門非採用電動式，開合時或需花點力氣。

中後排超大行李廂空間

除此以外，Rifter亦加入許多SUV的元素，短截車身就換上高底盤設定，讓駕駛視野提高，加上防刮緩撞膠邊貫穿車身四周、車頂行李架，以及保留手動式設計的左右兩邊雙趟門，的確令新車擺脫過往Van款過於濃厚的商用味，反之注入了不少動感及硬朗的越野車個性。

中排3座位可獨立摺疊，全部放平及拆走後座後，儲物空間多達3,000公升，就算放兩架單車也可。

內櫳上，雖說Rifter是走MPV路，但車廂前、中、後3排7座位的布局，可隨時變身成為多用途貨Van格局。

後排兩座拆走後可騰出偌大的儲物空間，更附設可上下移動的大型帳板遮蓋礙眼的雜物。

車廂空間極寬敞，中排3張獨立座椅可自由向前摺疊成為平地台，而後排兩座摺疊後除可向左右兩邊翻起，還可拆走，騰出特大的行李廂空間，就算商用送貨或假日與親朋好友去露營等戶外活動，也非常方便。

立式座椅符合人體工學，兩側有凸起的軟熟泡棉，舒適感十足。

智能駕駛艙區分清晰

而Rifter更擁有標緻獨家的i-Cockpit智能駕駛艙，中控台採用兩種深色塑膠飾板搭配，質感硬朗，設有8吋彩色觸控式屏幕，支援Apple CarPlay、Mirror Link及Android Auto等系統，可同時為電話無充電。

全新的i-Cockpit智能駕駛艙將中控台橫分為3部分，非常清晰，8吋輕觸屏幕更支援Apple CarPlay。

其餘配置則有180度後泊鏡頭、電子手掣、ASB主動式煞車輔助及Keyless等，儲物空間亦十足，基本設備一應俱全。

設有180度後泊鏡頭，就算新手泊車也輕而易舉，大大提高安全性。

性能方面，搭載1.2公升PureTech汽油渦輪增壓引擎，可輸出高達130匹馬力及250Nm扭力，並配備EAT8高效能8前速自動波箱，波棍更換上旋扭式，帶幾分型味，並附設軚環轉檔撥片，讓駕駛者擁有更大樂趣。

配備16吋銀色鋁圈輪胎，配上貫穿全車的防刮緩撞膠邊，簡約自然。

試以Rifter遊走市區，整體流暢，舒適感不錯，入彎紮實，而且隔音做得好。另試一小段西沙公路，路面比市區顛簸，但避震效果比想像中好，甚至有幾分坐SUV感覺，夠穩陣。

規格表
售價︰HK$278,800
引擎︰1,199cc直三Turbo
車型︰五門7座
馬力︰130ps/5,500rpm
扭力︰250Nm/1,750rpm
傳動︰8速半自動波箱、前驅
車身︰4,753 x 1,848 x 1,880mm
輪軸距︰2,975mm
平均油耗︰5.7l/100km
查詢︰標緻香港（2834 4233）

撰文 : 黃依情

欄名 : 型男玩物誌

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