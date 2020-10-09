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【退休理財】退休投資如龜兔賽跑 堅持這策略就能成為「百萬富翁」？

退休及生活保障 11:42 2020/10/09

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【退休理財】退休投資如龜兔賽跑 堅持這策略就能成為「百萬富翁」？ -

退休理財如一場馬拉松，需要長時間的堅持及耐心。美國專欄作家撰文分享他從祖父身上看到的投資經驗：投資如同龜兔賽跑，有一個看似「無聊」的投資策略，但只要堅持並以穩定的步伐前進，最終就能如他的祖父般，以百萬富翁的身份享受退休生活。

美國專欄作家Eric Rosenberg於BusinessInsider撰文，分享他祖父的退休投資策略：幾十年來都遵循的簡單直接的投資策略，就是買入並持有（Buy and Hold）策略，並助他建立了超過100萬美元的投資組合。

【點解投資總是輸多贏少：按此

買入優質股份並長期持有

Eric Rosenberg的祖父是大學的市場學教授，透過大學教授的身份，認識了沃爾瑪（美：WMT）的創辦人Samuel Walton，並因而決定購買沃爾瑪的股票。他指出，祖父選擇長期持有沃爾瑪，他未有在股價上漲時沽出，或平衝資產配置，讓沃爾瑪逐漸成為他投資組合中的很大一部分。在這幾十年間，沃爾瑪股價不斷上漲，令他成為「最終贏家」。

Rosenberg說自己也正使用同樣的策略，投資目標則選擇了亞馬遜（美：AMZN），他以每股258美元的價格購買入亞馬遜，持有期間上漲了1,252%。他認為，買入亞馬遜是他的投資中最成功的決定，而且在短期內他也不會選擇沽出，繼續長期持有。

他認為，祖父沒有遵循一些快速致富的方法，反而選擇紮實的公司，並隨其價值增長而堅持持有。由此看來，買入優質的股份並長期持有的策略甚有成效，並會帶來相當好的回報。

長綫投資　按公司表現選股

除了在祖父身上學會的投資策略外，Rosenberg又分享個人的選股策略。他指其個人投資組合的回報雖算可觀，但部分持股表現卻欠佳，如疫情下大受影響的石油股。不過，他並不專注於短期收益或損失，並會選擇長期持有，堅持投資的習慣，令他的投資組合更加多元化，並有增長的機會。

選股策略方面，Rosenberg會考慮公司的財務因素，例如是收入和利潤增長率、帳面價值、股息增長率，以及資產負債的狀況。他還會研究一些主觀因素，例如該公司的競爭優勢、該行業在經濟中的重要性，以及公司是否正在創造新的價值。

【買港股收息仍可行嗎？：按此

投資如龜兔賽跑　需要長時間堅持

從祖父的經驗，Rosenberg將投資比喻成《龜兔賽跑》，他指出，相較於在比賽初期領先的兔子，最終得勝是始終是以穩定的步速，堅持到最後的烏龜。他認為，投資也相似，雖然高風險的投機短期回報很誘人，但平穩而長時間的投資，最終也會獲得勝利。正如他祖父的投資經驗那樣，以緩慢而穩定的步伐，成為最終贏家。

責任編輯：李瑩

欄名 : 退休理財

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