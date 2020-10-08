【退休金】疫市強積金錄得虧損？ 是「危」亦是「機」

新冠肺炎疫情已持續了一段日子，亦令我們的心靈倍受壓力。事實上，疫情亦對財務健康狀況構成負面影響，甚至牽連到長遠的退休計劃。

富達國際「新冠疫情及投資者意向調查」發現，逾半數香港投資者（54%）指疫情對其財務健康狀況構成負面影響；同時，調查顯示超過5成的受訪香港投資者表示，已削減非必要開支，有半數投資者亦稱已減少在必需品及日用品上的開支，以暫時緩解疫情帶來的財務困擾。

工作生涯延長以補損失

長綫影響而言，近半數的香港投資者指疫情對其退休儲備構成負面影響。為彌補財務損失，香港投資者預期自己的工作生涯將延長，例如，延遲退休並繼續全職工作（24%）、延遲退休轉為兼職工作（24%），又或是減少退休後的開支（21%）。

不過，盡管投資者正承受新冠疫情對自身財務狀況帶來的影響，惟四分之一的香港受訪者表示計劃增加投資，其中64%計劃增加在股票上的投資，56%欲增加於債券的投資，40%則有意增加在房地產的投資。

跌市是「危」亦是「機」

雖然是次疫情影響衝擊多個資產類別，有機會令投資者錄得虧損，當中或包括強積金在內。然而，對於距離退休仍有一段距離的強積金成員來說，每次跌市既是「危」，但亦可視為「機」，為成員提供一個趁低吸納的機會，透過平均成本法買入更多基金單位，待日後市況在日後回穩後，有機會享受資產增值的潛在回報。

當然，市場及經濟回穩都需要時間，以上提及的各個市場的投資者預期當地經濟全面復甦所需時間會在一至兩年後，加上近期市況仍然波動，尤其強積金屬長綫投資工具，所以成員切勿將之視為短綫買賣之用。

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