紓緩痛症│易筋棒十式助紓緩五十肩等痛症　企業前高管韋寶華退休後傳揚易筋棒助人自助（附招式示範）

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提早退休不是夢！55歲點樣靠6項投資自製長糧？
打工仔或「低頭族」經常因為長時間保持同一姿勢，而誘發頸肩等痛症。多做伸展運動能有助紓緩痛症，易筋棒可以活動手腕、手肘、肩胛、膊頭等關節，更加兼顧到頸部及腰椎的活動，可助紓緩五十肩、肩周炎等。電子行業前高層韋寶華退休後接觸易筋棒，深感其對身體的益處，因此努力推廣，這些年來已教曉了三、四百人。
【韋寶華點享受退休生活？：按此】
活動手腕及肩膊關節 助紓緩痛症
韋寶華是2016年接觸易筋棒，創辦人是孫貴平，而韋寶華就在長晉會跟他的徒弟學習。這是一套上肢伸展運動，可以活動手腕及肩膊關節，對於有五十肩、網球肘、肩周炎等人士，可以達到紓緩痛症的效果。
做易筋棒是需要左搖右擺，左腳去右腳、右腳去左腳，有點像太極可以運動五臟六腑。
易筋棒總共有十式，第九式反腕過背，韋寶華覺得初學會有點困難。
需要膊頭很放鬆才成，第一次一定做不到，大概1個月後就可以。
易筋棒運動十招式
一、雙摇兩擺
二、環圈企柱
三、交搭伏手
四、膊托冚圈
五、腋夾高提
六、千斤後舉
七、挑燈半擔
八、頸枕仰臥
九、反腕過背
十、胯底旋轉
韋寶華示範第九式「反腕過背」：
需要注意，中途有痛感要慢着來，記着痛位好好調節。
創辦人孫貴平示範影片：
作者：何小雲
責任編輯：李瑩
欄名 : 知多啲