▲ 【抗通脹】買iBond抗通脹「得啖笑」？歷史數據話你投資哪種資產真正抗通脹

買iBond抗通脹「得啖笑」？在「買iBond」、「買黃金」與「買物業收租」之間，你認為哪一項投資更能對抗通脹？在香港這個地方，歷史數據告訴投資者，購置物業投資，是最佳的抗通脹手段。

世紀21奇豐主席及行政總裁李峻銘以歷史數據作參考，引證上述結論。

iBond是否能夠「抗通脹」

香港經濟受疫情打擊，出現通縮的機會很大，銀行港幣存款息率接近零息。相比之下，iBond的最低保證息率由以往1厘大幅提升至2厘，似乎很有吸引力，但若從實際角度考慮，又並非十分吸引。

首先，債券發行量只有150億，2017年最後一次發行時，有50萬申請，結果每人最多可獲派三手，每手1萬元，即每人最多只能獲得3萬元的債券，即每年獲派利息600元，債券年期也只是3年，合共1,800元利息。

認購iBond可抗通脹，純粹美麗的誤會，甚至可謂「得啖笑」。

買金抗通脹又如可

談到抗通脹，民間智慧一般都會認為購買黃金更實際。

黃金上一個大漲是80年代，因石油危機，金價由1977年100美元升至1980年850美元，去到今年金價又升破2,000美元，比上一次850美元高點升了235%。若從過去20年表現，金價由1999年低點的300美元起步，至今1,900美元，上升了超過6倍。

黃金在08年之後，每一次顯著升幅都跟美國的QE（量化寬鬆）關係很大。今年疫情又令美國擴大QE，黃金升勢又破頂，所以黃金在對抗通縮果然是一個不錯選擇。

本物物業價格升幅與黃金幾近一樣

在香港，民間智慧告訴我們置業買磚頭來抗通脹，實際效益又如何？

2019年政府的樓價指數是383點，相對於1997年的高163.7點，剛好跟黃金一樣，上升了235%。相對於2003年的低點61.1點，樓價上升也超過6倍，數字上香港物業的升幅跟黃金差不多。

但當中最大的分別，黃金是沒有利息，還有儲存及保安的費用，物業則有租金收益。購買物業可以造貸款，槓桿很容易。

只要取出首期，租金收益足夠利息的話，升值的幅度就可數倍計（視乎首期多少）。再簡單來說，一般市民很少能用現金購買幾百萬的黃金來抗通脹。

相反，向銀行貸款買幾百萬的物業，卻是易如反掌，也是司空見慣。所以在考慮至實際操作層面，置業無異是抗通脹的最佳手段。