  • 28°C
香港時間 : 20201008日 (四) 16:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗通脹】買iBond抗通脹「得啖笑」？歷史數據話你投資哪種資產真正抗通脹

收息攻略 15:15 2020/10/08

分享：

【抗通脹】買iBond抗通脹「得啖笑」？歷史數據話你投資哪種資產真正抗通脹

買iBond抗通脹「得啖笑」？在「買iBond」、「買黃金」與「買物業收租」之間，你認為哪一項投資更能對抗通脹？在香港這個地方，歷史數據告訴投資者，購置物業投資，是最佳的抗通脹手段。

世紀21奇豐主席及行政總裁李峻銘以歷史數據作參考，引證上述結論。

iBond是否能夠「抗通脹」

香港經濟受疫情打擊，出現通縮的機會很大，銀行港幣存款息率接近零息。相比之下，iBond的最低保證息率由以往1厘大幅提升至2厘，似乎很有吸引力，但若從實際角度考慮，又並非十分吸引。

首先，債券發行量只有150億，2017年最後一次發行時，有50萬申請，結果每人最多可獲派三手，每手1萬元，即每人最多只能獲得3萬元的債券，即每年獲派利息600元，債券年期也只是3年，合共1,800元利息。

認購iBond可抗通脹，純粹美麗的誤會，甚至可謂「得啖笑」。

買金抗通脹又如可

談到抗通脹，民間智慧一般都會認為購買黃金更實際。

黃金上一個大漲是80年代，因石油危機，金價由1977年100美元升至1980年850美元，去到今年金價又升破2,000美元，比上一次850美元高點升了235%。若從過去20年表現，金價由1999年低點的300美元起步，至今1,900美元，上升了超過6倍。

黃金在08年之後，每一次顯著升幅都跟美國的QE（量化寬鬆）關係很大。今年疫情又令美國擴大QE，黃金升勢又破頂，所以黃金在對抗通縮果然是一個不錯選擇。

本物物業價格升幅與黃金幾近一樣

在香港，民間智慧告訴我們置業買磚頭來抗通脹，實際效益又如何？

2019年政府的樓價指數是383點，相對於1997年的高163.7點，剛好跟黃金一樣，上升了235%。相對於2003年的低點61.1點，樓價上升也超過6倍，數字上香港物業的升幅跟黃金差不多。

但當中最大的分別，黃金是沒有利息，還有儲存及保安的費用，物業則有租金收益。購買物業可以造貸款，槓桿很容易。

只要取出首期，租金收益足夠利息的話，升值的幅度就可數倍計（視乎首期多少）。再簡單來說，一般市民很少能用現金購買幾百萬的黃金來抗通脹。

相反，向銀行貸款買幾百萬的物業，卻是易如反掌，也是司空見慣。所以在考慮至實際操作層面，置業無異是抗通脹的最佳手段。

 

欄名 : 收息攻略

最新專欄文章 更多

【iBond2020】高息過iBond仲有咩揀？專家推薦3大收息工具
2020/10/07
【iBond2020】高息過iBond仲有咩揀？專家推薦3大收息工具
【收息股】比iBond回報2厘更吸引　精選兩隻藍籌收息股息率逾5厘
2020/10/06
【收息股】比iBond回報2厘更吸引　精選兩隻藍籌收息股息率逾5厘
【收息攻略】iBond回報有2厘　認購iBond若抽中應幾時放？
2020/10/05
【收息攻略】iBond回報有2厘　認購iBond若抽中應幾時放？
【iBond2020】新iBond保底息達2厘　券商擬推多項優惠吸客
2020/10/05
【iBond2020】新iBond保底息達2厘　券商擬推多項優惠吸客
【iBond2020】陳茂波：新iBond最低息率保證達2厘 金管局今午公布發行安排
2020/10/05
【iBond2020】陳茂波：新iBond最低息率保證達2厘 金管局今午公布發行安排
通脹 通縮 香港 香港物業 經濟 疫情 債券 金價 黃金 iBond

上一篇文章

【定期存款】人民幣定存半年2.65厘息

下一篇文章

【定期存款】美元定期存款利息高達9厘！只須存款七天即享高息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond2020】高息過iBond仲有咩揀？專家推薦3大收息工具
【iBond2020】高息過iBond仲有咩揀？專家推薦3大收息工具
【收息股】比iBond回報2厘更吸引　精選兩隻藍籌收息股息率逾5厘
【收息股】比iBond回報2厘更吸引　精選兩隻藍籌收息股息率逾5厘
【定期存款】5萬元做定存　七日穩賺年息4.3厘
【定期存款】5萬元做定存　七日穩賺年息4.3厘
【收息股】收息股點揀好？6個準則教你揀合適股票
【收息股】收息股點揀好？6個準則教你揀合適股票
買港股收息仍可行嗎？專家：股價跌了才是買的機會
買港股收息仍可行嗎？專家：股價跌了才是買的機會
【定期存款】高息港元定存 存款三個月年息高達5.2厘
【定期存款】高息港元定存 存款三個月年息高達5.2厘