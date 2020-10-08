搭九巴龍運巴士儲分　儲滿400分換30個九巴成人口罩

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搭巴士可以儲分換口罩！九巴及龍運巴士早前推出「FUN分賞」活動，每繳付車資0.1元即可賺取0.1分，儲滿指定積分可換領30個九巴成人口罩。
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車費0.1元=0.1分
由即日起至12月31日期間，乘客用合資格八達通卡或八達通產品於九巴．龍運流動應用程式APP1933（活動網站）內登記活動，乘坐九巴及龍運巴士每繳付車資0.1元即可賺取0.1分，有關積分於成功登記當日開始計算。未能預先登記之八達通卡或八達通產品，將不會於活動期內獲取任何用於是次活動之優惠積分。
於活動期內成功登記，九巴將自動發放200積分至合資格帳戶內。只要儲滿400分，即可換領30個九巴三層成人口罩，惟換領獎賞有可能不定期更換。
月票不可用作儲分
需要注意，非九巴及龍運營運之聯營綫班次，以及K12、K14、K17及K18綫，均不包括「FUN分賞」計劃內。積分計算以實際扣減車費為準，購買九巴月票之費用並不視為實際扣減車費。同時，車費回贈之金額於積分計算內扣除。在領取奬賞時，在乘客必須出示相關的八達通卡或八達通產品。
由10月16日至2021年1月31日，乘客可於以下地點換領獎賞。
|「九巴龍運FUN分賞」換領地點及時間
|換領地點
|換領時間（每日）
|九龍區
|尖沙咀天星碼頭巴士總站顧客服務中心
|11:00-14:00；15:00-22:00
|美孚寶輪街九號
|15:00-21:00
|九龍灣九巴車廠
|13:00-17:00
|新界區
|沙田市中心巴士總站顧客服務中心
|11:00-14:00；15:00-20:00
|屯門市中心巴士總站顧客服務中心
|11:00-14:00；15:00-20:00
|屯門公路轉車站顧客服務中心（屯門方向）
|11:00-14:00；15:00-20:00
|屯門公路轉車站顧客服務中心（九龍方向）
|07:00-11:00；12:00-16:00
|元朗(西)總站
|15:00-21:00
|上水總站
|15:00-21:00
|大埔中心總站
|15:00-21:00
|大嶼山
|香港國際機場地面運輸中心巴士總站
|10:30-14:00；15:00-19:00
買月票送口罩
雖然月票不可以參與FUN分賞計劃，但是九巴亦推出「九巴月票激賞活動」優惠，乘客現凡購買於10月1日至12月31日起生效的九巴月票一張，可免費獲贈九巴三層外科成人口罩一盒（50個），同樣可於上述11個地點換領。
責任編輯：曹佩鈞
欄名 : 消費錦囊