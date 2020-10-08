▲ 搭九巴龍運巴士儲分 儲滿400分換30個九巴成人口罩

搭巴士可以儲分換口罩！九巴及龍運巴士早前推出「FUN分賞」活動，每繳付車資0.1元即可賺取0.1分，儲滿指定積分可換領30個九巴成人口罩。

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車費0.1元=0.1分

由即日起至12月31日期間，乘客用合資格八達通卡或八達通產品於九巴．龍運流動應用程式APP1933（活動網站）內登記活動，乘坐九巴及龍運巴士每繳付車資0.1元即可賺取0.1分，有關積分於成功登記當日開始計算。未能預先登記之八達通卡或八達通產品，將不會於活動期內獲取任何用於是次活動之優惠積分。

▲ 打開九巴．龍運流動應用程式APP1933，點撃右上圖案，即可登記。

於活動期內成功登記，九巴將自動發放200積分至合資格帳戶內。只要儲滿400分，即可換領30個九巴三層成人口罩，惟換領獎賞有可能不定期更換。

月票不可用作儲分

需要注意，非九巴及龍運營運之聯營綫班次，以及K12、K14、K17及K18綫，均不包括「FUN分賞」計劃內。積分計算以實際扣減車費為準，購買九巴月票之費用並不視為實際扣減車費。同時，車費回贈之金額於積分計算內扣除。在領取奬賞時，在乘客必須出示相關的八達通卡或八達通產品。

由10月16日至2021年1月31日，乘客可於以下地點換領獎賞。

「九巴龍運FUN分賞」換領地點及時間 換領地點 換領時間（每日） 九龍區 尖沙咀天星碼頭巴士總站顧客服務中心 11:00-14:00；15:00-22:00 美孚寶輪街九號 15:00-21:00 九龍灣九巴車廠 13:00-17:00 新界區 沙田市中心巴士總站顧客服務中心 11:00-14:00；15:00-20:00 屯門市中心巴士總站顧客服務中心 11:00-14:00；15:00-20:00 屯門公路轉車站顧客服務中心（屯門方向） 11:00-14:00；15:00-20:00 屯門公路轉車站顧客服務中心（九龍方向） 07:00-11:00；12:00-16:00 元朗(西)總站 15:00-21:00 上水總站 15:00-21:00 大埔中心總站 15:00-21:00 大嶼山 香港國際機場地面運輸中心巴士總站 10:30-14:00；15:00-19:00

買月票送口罩

雖然月票不可以參與FUN分賞計劃，但是九巴亦推出「九巴月票激賞活動」優惠，乘客現凡購買於10月1日至12月31日起生效的九巴月票一張，可免費獲贈九巴三層外科成人口罩一盒（50個），同樣可於上述11個地點換領。

責任編輯：曹佩鈞