【退休生活】退休之後做咩好？電子業前高層韋寶華積極傳揚易筋棒　兼做義工服務社會

▲ 【退休生活】電子業前高層享退休生活 積極傳揚易筋棒 做義工服務社會 -

電子行業前高層韋寶華，6年前因為公司改組而自行離職，當時55歲，仍然是壯年，因此成立過不同的公司及組織，後來因為接觸易筋棒，深感其對身體的益處，因此努力推廣，這些年來已教曉了三、四百人。熱愛運動的他，現時更積極參與義工工作，服務社會。

2014年，韋寶華離開工作了20年的電子行業，就開始發掘不同工作的可能性。他成立過管理顧問公司，期後又加入義務管理顧問團隊，為NGO免費提供3次顧問服務。

我在舊公司最後的職位是總經理，而我本身大學是讀商業管理，又讀過MBA，也希望發揮所長，用回自己的知識。

【韋寶華退休後如何自製長糧？：按此】

積極傳揚易筋棒 晨運保持身體健康

退休後，他更參加理工大學活齡學院的課程，並且在學院舉辦的第一屆反斗奇兵比賽中，成為其中一隊勝出的隊伍。

我以易筋棒參賽，構思是一傳十十傳百，教識10個大徒弟後，就可以由他們將易筋棒好好傳揚開去。

韋寶華也是2016年才接觸易筋棒，創辦人是孫貴平，而韋寶華就在長晉會跟他的徒弟學習。這是一套上肢伸展運動，可以活動手腕及肩膊關節，對於有五十肩、網球肘、肩周炎等人士，可以達到紓緩痛症的效果。

做易筋棒是需要左搖右擺，左腳去右腳、右腳去左腳，有點像太極可以運動五臟六腑。

其實一直以來，韋寶華都很注重健康，未退休前，每天也會做完運動才上班。退休後時間更充裕，所以除了每天會打易筋棒外，還會做不同運動。

他學太極也有20年，楊家的8、24、40及42式，陳家的36及52式，他都懂，每天都會輪流耍，還有太極師傅教、他稱為中國式瑜伽的導引養生功，也都是他每天早上用來鍛練身體的運動，周六還會加插耍太極劍及太極扇。

我最近做身體檢查，照過腸鏡都無事；而平時也很少病痛，傷風感冒都少。

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參與義務工作 服務長者

韋寶華從工作退下來後，一直想成立退休人士平台。直至遇上「同行共創」，就覺得達成了自己的夢想，像「小修繕．大意義」，就是他想出來服務長者的主意。

最近他便和幾個義工處理了一個案，很有滿足感。

一位69歲婆婆家裏水龍頭鬆了，本來要更換，但其中一個義工可以修理到，換也不需要換。我們又幫她將吊扇拆下，抹乾淨；換電視機的網綫。如果請維修師傅來，未維修單是檢查也要收350元，現在我們不收錢，1小時做了3件事，婆婆很開心。

正因為「同行共創」的工作很有意義，所以退休後，韋寶華投放的時間也多，像找贊助人捐錢，便可以補貼義工的交通費及材料費，而他也積極向政府尋求資助，希望更多人可以受惠這項服務。

作者：何小雲

責任編輯：招美寶、鄺素媚