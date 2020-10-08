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【美元走勢】美元走勢短綫毋須看太淡　美匯指數上落料介乎92-94

理財學堂 13:20 2020/10/08

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【美元走勢】美元走勢短綫毋須看太淡　美匯指數上落料介乎92-94

有銀行以高息美元定期存款誘客，但美元走勢波動，敍造美元定期存款有何要留意？專家認為，短期內美國大選消息將主宰美元走勢，令市場更添波動，美元反成為資金避風港，認為美元走勢短綫毋須太淡。

【延伸閱讀：美元定期存款利息高達9厘！

美國大選添波動　美元再成避風港

美國總統大選入直路，專家預計未來一個月全球投資市場備受大選消息所主宰，令美元再成避風港，專家建議對美元有需要者宜先造短存，博攻守兼備。

特朗普叫停紓困法案談判，市場料或有礙第四季經濟復甦，且聚焦下周四（10月15日）的超級星期四，因當天為總統大選第2次辯論，全球緊盯拜登是否續佔優；當天也是英國跟歐盟談判脫歐的最後通牒，慎防加劇外圍的震盪。

光大：美元暫未宜看得太淡

中國光大銀行香港分行金融市場部資金業務總經理兼聯席主管顏劍文認為，大選將主導短期後市，美元暫未宜看得太淡，料約於92至94上落。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧料，聯儲局未來數年可能維持寬鬆貨幣政策，在經濟及政治前景的高度不明朗下，寬鬆的貨幣疊加財政政策將利淡美元。

花旗：美元長遠勢弱

黃栢寧對美滙指數的短中長期預測，3個月料為94.16，未來6至12個月是90.93；放眼長綫，相信美元有機會跌穿90，下試88.24低位。

欄名 : 匯率走勢

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