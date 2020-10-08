【提早退休】55歲企業高層遇公司重組「提早退休」　靠6項投資自製長糧

▲ 【自製長糧】電子業前高層遇公司重組55歲「提早退休」 靠6項投資食長糧 -

有得揀，你的理想退休年齡是幾多歲？韋寶華曾擔任定電子公司的高層，他55歲那年，因公司重組自行離職「提早退休」，正值壯年提早開展其退休生活。退休後，沒有昔日的固定薪金。為了每個月有幾萬元的收入，他自製退休理財組合，靠6項投資食長糧，期望往後的數十年，生活無憂。

【韋寶華如何享受退休生活？：按此】

1.買樓收租

他自住的房屋已經供滿，其他的物業就遍及國內及澳洲。

3年前我在近拱北的珠海買了一層樓，用了200萬元，大約600呎用來收租。

由於屬酒店管理，就算是否能租出，每個月都有3,000元租金收取，不過因為疫情關係，就有兩個月無租收了。

韋寶華又在中山坦洲買了一層1,100呎的單位，只需60萬元，由於是清水樓，花了10萬元裝修，結果出來的效果更勝香港的單位，於是索性不租出，用來度假。

他在澳洲布里斯班的千呎單位，也是數年前以48萬澳元（約267萬港元）買入，月租15,000元，但由於很多費用要繳付，韋寶華說實質收取的租金只是6成而已。

我沒有想過移民澳洲，因為澳洲的生活水平也高，但香港的樓價又太貴，股票又大起大落，因此錢如果不用來買樓，也許在其他地方也會蝕掉。

2.買基金

韋寶華指：

「買了基金二、三十年，因為我識得比較，所以我會買基金，而網上的數據是公開的，我會比較不同的收費，不會被人呃。」

現在他買了一個香港基金，如果有買賣會通知他，他看過賣出買入的股票後，也覺得合理。

【派息基金是理想的退休收息工具嗎？：按此】

3. 買股票

不像一般投資者，韋寶華很少買傳統的藍籌，因為他認為經濟差，收息股也不一定會派息，但他也不買蚊型股，但會跟本身持有的基金來買股票，所以他現時擁有的3隻股票，分別是碧桂園服務 （06098） 、美東汽車 （01268） 及網龍 （00777） 。

我會面對現實，如果蝕10%就會賣掉股票，因為我不喜歡買的股票大上大落，也不想日日炒股。

4. 買年金

早在10年前，韋寶華就開始在銀行買年金，通常是供3年第八年就可以開始拿錢。供了兩、三份，加起來，每月可拿約15,000元。

【股票VS基金VS年金 食息退休點揀好？：按此】

5. 做股票掛鈎存款

做股票掛鈎存款的好處是比一般的定期息較高（7、8厘），但如果股票跌，就要接貨，股票升就與自己無關，但買了一段時間後，韋寶華也未試過要接貨（買入股票）。

6. 開設國內人民幣戶口

他也有在國內開設人民幣戶口，可以上網遙控，定期也有3.5厘。問他會否擔心難取回積蓄，他這樣說：

現在中國愈來愈開放，每人每日可取2萬元，我不擔心。

作者：何小雲

責任編輯：招美寶、鄺素媚