▲ 【提早退休】企業高層55歲提早退休 靠6項投資自製長糧

有得揀，你的理想退休年齡是幾多歲？韋寶華曾擔任電子公司的高層，他55歲那年，因公司重組自行離職「提早退休」，正值壯年提早開展其退休生活。退休後，沒有昔日的固定薪金。為了每個月有幾萬元的收入，他自製退休理財組合，靠6項投資食長糧，期望往後的數十年，生活無憂。

【韋寶華如何享受退休生活？：按此】

1. 買樓收租

他自住的房屋已經供滿，其他的物業就遍及國內及澳洲。

約3年前我在近拱北的珠海買了一層樓，用了200萬元，大約600呎，用來收租。

由於屬酒店管理，就算是否能租出，每個月都有3,000元租金收取，不過因為疫情關係，對租金收入有一定影響。

韋寶華又在中山坦洲買了一層1,100呎的單位，只需60萬元，由於是清水樓，花了10萬元裝修，結果出來的效果更勝香港的單位，於是索性不租出，用來度假。

他在澳洲布里斯本的千呎單位，也是數年前以48萬澳元（約267萬港元）買入，月租15,000元，但由於很多費用要繳付，韋寶華說實質收取的租金只是6成而已。

我沒有想過移民澳洲，因為澳洲的生活水平也高，但香港的樓價又太貴，股票又大起大落，因此錢如果不用來買樓，也許在其他地方也會蝕掉。

2. 買基金

韋寶華指：「買了基金二、三十年，因為我識得比較，所以我會買基金，而網上的數據是公開的，我會比較不同的收費，不會被人呃。」

現在他買了一個香港基金，如果有買賣會通知他，他看過賣出買入的股票後，也覺得合理。

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3. 買股票

不像一般投資者，韋寶華很少買傳統的藍籌，因為他認為經濟差，收息股也不一定會派息，但他也不買蚊型股，但會跟本身持有的基金來買股票。

我會面對現實，如果蝕10%就會賣掉股票，因為我不喜歡買的股票大上大落，也不想日日炒股。

4. 買年金

早在10年前，韋寶華就開始在銀行買年金，通常是供3年第八年就可以開始拿錢。供了兩、三份，加起來，每月可拿約15,000元。

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5. 做股票掛鈎存款

做股票掛鈎存款的好處是比一般的定期息較高（7、8厘），但如果股票跌，就要接貨，即到期日時，若掛鈎股票的價格較合約訂立的價格低，投資者便要按訂立的折讓行使價，買入合約本金等值數量的股票。相反，股票升投資者即可取回本金及合約訂立的利息回報。韋寶華指自己買了一段時間，也未試過要接貨。

6. 開設國內人民幣戶口

他也有在國內開設人民幣戶口，可以上網遙控，定期也有3.5厘。問他會否擔心難取回積蓄，他這樣說：

現在中國愈來愈開放，每人每日可取2萬元，我不擔心。

作者：何小雲

責任編輯：招美寶、鄺素媚、李瑩

【原文：自製退休理財組合】