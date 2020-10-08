▲ 【移民美國】美國新一輪抽籤移民簽證 港人失綠卡抽籤資格

美國最新一輪的抽籤移民簽證計劃於10月7日起接受申請，以往港人可以透過此計劃申請抽籤移民簽證。在今次抽籤移民簽證計劃中，美國不再把香港視為獨立地區計算，港人因而喪失申請綠卡抽籤的資格。

【延伸閱讀】【移民美國】港夫婦移民美國創業賣雞蛋仔 萬6呎獨立屋 200萬元有找

根據美國駐港澳總領事館的資料，1990年的移民法制定了抽籤移民簽證計劃（Diversity Immigrant Visa），此計劃旨在透過選擇在過去5年中移民美國比率較低地區的申請人，令美國的移民人口更多元化。

港人不可申請綠卡計劃

如果在過去5年中，該國家移民美國人數超過50,000，該國居民就不能參與此計劃。過去幾年，移民美國的中國人超出規定，因此並不符合參加抽籤移民計劃的資格。但是，美國一直把香港、澳門視為獨立地區計算，因此港人之前亦可參加此計劃。

▲ 港人去年仍可申請綠卡抽籤計劃。

不過，港區國安法推出後，美國宣布取消對香港的特殊待遇。在今次的綠卡抽籤計劃，港人亦不再符合申請綠卡抽籤的資格，惟澳門居民仍可參與此計劃。

▲ 港人無法參加2022年的抽籤移民簽證計劃。

如果申請人並非合資格地區人士，亦可用其他方法參加此計劃。如果配偶或父母有一方出生於合資格地區，申請人可認定自己歸屬於配偶或父母的出生地。如果想知道自己是否合資格地區人士，可參考此網站。

責任編輯：曹佩鈞