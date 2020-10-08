▲ 【孕婦保險】準媽媽求懷孕保障 高端醫療保險產科保障夠唔夠？ -

順產定剖腹產？包唔包產前檢查、產後檢查？

若選擇於私家醫院分娩，醫生及住院費（普通房）起碼要5萬至7萬元（假設生產過程順利，媽媽及BB準時出院），但是，若選擇剖腹、名醫接生、較高級的醫院、入住私家房而非大房等，費用可能大幅增加，消費者需向產科醫生及私家醫院查詢，並了解生產過程中可能需要額外收費的項目（如無痛分娩），及有哪些情況可能導致遲出院，才可預計總開支。

少數產品的產科保障，不論自然分娩抑或剖腹生產，其賠償上限都相同；但多數產品產科保障，剖腹比順產的賠償上限較高。身邊不少朋友，因為怕痛，選擇於私家醫院剖腹。有產品列明，剖腹的賠償上限僅適用於醫療所需的剖腹，對於非醫療所需的剖腹，賠償上限可能會減少（與自然分娩看齊）。怕痛，並不是醫療所需。投保前，消費者應向保險公司或保險顧問，了解非醫療所需的剖腹的賠償會否受影響。

不少產科保障涵蓋產前檢查和產後檢查，但通常計算在順產或剖腹產的賠償上限中。然而，AXA安盛寰宇特選 II 醫療計劃—特級及保柏環球精英醫療計劃，它們將產前及產後檢查、及生產的賠償額分開計算。

懷孕後才買保險，趕得切嗎？

產科保障均有等候期，起碼要9個月或以上。等候期期內分娩，將不會得到賠償。若買了產科保障便開始努力「造人」，咁咪至抵？！基於等候期，若想交一年產科保障的保費，並於同年內生產，受保人就要有心有力，受孕時間計得準，寶寶出世又剛剛好。不少媽媽都說，小寶寶是上天給你最寶貴的禮物，但上天何時給你，凡人又何以百分百掌握？再者，產科保障只是醫療保險的一部分，消費者更應宏觀地檢視整個醫療計劃是否適合自己。

作為一個媽媽，回想起想生小孩前，總是希望準備最好，減少風險。除了醫療保險的產科保障，還有其他重要的環節，例如，夫婦可進行懷孕前檢查，了解雙方的生育能力、健康狀況、遺傳疾病的機率。此外，計劃懷孕的女士可先調理身體、培養良好的作息習慣、及保持心情愉快，這對懷孕及胎兒於母體內成長都有幫助。

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【文章來源：10Life；原題：想生BB必讀！高端醫療保險的產科保障解碼，已獲授權轉載。】

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