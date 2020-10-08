▲ 【孕婦保險】準媽媽求懷孕保障 高端醫療保險產科保障夠唔夠？

產科保障僅限於高級別的醫療保險計劃？

市場上沒有純粹的產科保障，它必依附於醫療保險。因為懷孕在某程度上是可預測及計劃的（對部分人來說）。雖然市場上也有少數保險公司的高端醫療保險，在其基本計劃內已包含產科保障，但是保費很高，例如安盛寰宇特選 II 醫療計劃—特級及保柏環球精英醫療計劃，可謂高端中的高端。

事實上，多數醫療保險產品都不包括產科保障，有部分容許受保人以自選形式，額外加保費享有產科保障，例如保柏Bupa Hero非凡自願醫保、保誠「摯為您」優悅醫療等。消費者要留意，保險公司有可能要求受保人同時自選門診或牙科保障，才可享產科保障。若「捆綁」更多保障，消費者就要付更高的保費。

每年保費 = 基本保障的保費 + 自選產科保障的保費（如需） + 其他同時附加保障的保費 （如條款要求）

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【文章來源：10Life；原題：想生BB必讀！高端醫療保險的產科保障解碼，已獲授權轉載。】