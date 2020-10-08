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【孕婦保險】準媽媽求懷孕保障　高端醫療保險產科保障夠唔夠？

博客 16:52 2020/10/08

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【孕婦保險】準媽媽求懷孕保障 高端醫療保險產科保障夠唔夠？ -

生兒育無疑是人生大事，懷孕雖然充滿喜悅，卻難免有各種各樣的擔心，所以不少計劃懷孕生BB的準父母，都考慮投保設有產科保障的醫療保險，為生仔做好準備。市面上有高端醫療保險計劃，基本保障內已包含產科保障，但多數醫保都需要受保人另加保費，自選產科保障。

作為過來人，筆者明白準父母都希望為寶寶準備得更好，保險便是其中一環。當選擇醫療保險的產科保障時，除了保費，還要考慮賠償額、條款等因素，10Life今次分析了香港市場上高端醫療保險的產科保障。

想生B一定要買保險？

在香港，孕婦可選擇於公立醫院或私家醫院分娩。而說真的，有別於大家對公立醫療的印象，公立產科服務對孕婦的支授其實很不錯，包括免費的產前檢查（多由助產士負責）、生產及育兒的講座，至於基本的順產收費非常便宜，住院3日不超過1,000元，醫護人員也很關心孕婦身心狀況。不過，在公立醫院生產，孕婦都不能自己選擇剖腹（除非醫療所需），生產後，假設母嬰健康，便隨即展開母嬰同房，讓媽媽盡快母乳餵哺，這意味媽媽未必可以得到充分休息。所以，不少香港的孕婦，仍考慮私家醫院生產，既可選產科醫生，又可選無痛分娩，產後亦有較多時間休息。

不論大家選擇公立或私家分娩，多數香港的孕婦都仍會依賴私家的產前檢查，由私家醫生跟進胎兒的發展，並且在胎兒18至22周時進行結構超聲波，另外，私家醫生亦提供更多的檢測項目，如Nifty等，當然，在私家診所產檢及檢測皆涉及收費，視乎大家看哪個醫生。

所以當大家考慮是否需要產科保障時，先要考慮自己期望在公立或私家醫院生產，或者需要哪些私家的產科服務。如果大家是在職人士，亦可留意一下公司的團體醫保有沒有產科保障。

哪些高端醫療保險有產科保障？【下一頁

 

以上資料由10Life提供，僅供參考，並非銷售建議。 

【文章來源：10Life；原題：想生BB必讀！高端醫療保險的產科保障解碼，已獲授權轉載。】

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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