▲ 中大調查：逾4成受訪港人打算移民 首選英澳台

近年移民再次成為港人社會熱話，中大香港亞太研究所最新一項電話調查發現，有43.9%市民表示打算移民外地，為連續4年上升，15.3%的受訪者更稱，近期已為移民作準備。

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中大香港亞太研究所在上月18至24日，以電話訪問737位18歲或以上的市民。受訪市民為香港適宜居住和生活的程度作評分，平均分數為49.6分，較去年9月的54.4分顯著下降，是評分自2017年始創以來，連續4年下跌。

44%受訪者盼移民 目標英澳台

調查又發現，43.9%受訪市民表示，如有機會將打算移民或移居外地，同為連續4年上升；沒有打算移民的市民則有46.8%；有15.3%受訪市民更表示近期有為移民或移居做準備，最多人提及的移居目的地是英國、澳洲和台灣。

研究所整理後發現受訪港人移民原因多與政治有關，最多人提及的本地因素包括「不滿特區政府/特首/高官/不滿政府政策」、「香港政治爭拗太多/太煩/政治不穩定」、「香港自由（包括言論自由）/人權情況變壞/喪失新聞自由」和「香港政治不民主」。

調查亦詢問了市民對移居內地的看法，有9.5%受訪市民有打算移居內地，最多人提及的本地因素為「香港居住環境擠迫」、「香港政治爭拗太多/太煩/政治唔穩定」、「香港經濟情況欠佳/經濟沒前途」，以及「反修例運動造成政治動盪」。

責任編輯：黃懌勤