  • 27°C
香港時間 : 20201008日 (四) 12:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中大調查：逾4成受訪港人打算移民　首選英澳台

其他地區 11:46 2020/10/08

分享：

中大調查：逾4成受訪港人打算移民　首選英澳台

近年移民再次成為港人社會熱話，中大香港亞太研究所最新一項電話調查發現，有43.9%市民表示打算移民外地，為連續4年上升，15.3%的受訪者更稱，近期已為移民作準備。

BNO港人或可「三代同堂」移民英國【下一頁

中大香港亞太研究所在上月18至24日，以電話訪問737位18歲或以上的市民。受訪市民為香港適宜居住和生活的程度作評分，平均分數為49.6分，較去年9月的54.4分顯著下降，是評分自2017年始創以來，連續4年下跌。

44%受訪者盼移民 目標英澳台

調查又發現，43.9%受訪市民表示，如有機會將打算移民或移居外地，同為連續4年上升；沒有打算移民的市民則有46.8%；有15.3%受訪市民更表示近期有為移民或移居做準備，最多人提及的移居目的地是英國、澳洲和台灣。

研究所整理後發現受訪港人移民原因多與政治有關，最多人提及的本地因素包括「不滿特區政府/特首/高官/不滿政府政策」、「香港政治爭拗太多/太煩/政治不穩定」、「香港自由（包括言論自由）/人權情況變壞/喪失新聞自由」和「香港政治不民主」。

調查亦詢問了市民對移居內地的看法，有9.5%受訪市民有打算移居內地，最多人提及的本地因素為「香港居住環境擠迫」、「香港政治爭拗太多/太煩/政治唔穩定」、「香港經濟情況欠佳/經濟沒前途」，以及「反修例運動造成政治動盪」。

責任編輯：黃懌勤

欄名 : 環球視窗

相關文章

【BNO移民英國】2020年英國宜居地點排名　邊個地點最宜居？
2020/08/31
【BNO移民英國】2020年英國宜居地點排名　邊個地點最宜居？
【英國留學】2020年英國最適合畢業生發展城市排名 邊度收入中位數最高？
2020/09/07
【英國留學】2020年英國最適合畢業生發展城市排名 邊度收入中位數最高？
2020年投資入籍項目排名出爐　加勒比海島國連續4年奪冠
2020/09/09
2020年投資入籍項目排名出爐　加勒比海島國連續4年奪冠
移民顧問指本月移民查詢急跌 料與港人憧憬「零成本」移民英澳有關　
2020/09/30
移民顧問指本月移民查詢急跌 料與港人憧憬「零成本」移民英澳有關　

最新專欄文章 更多

移民顧問指本月移民查詢急跌 料與港人憧憬「零成本」移民英澳有關　
2020/09/30
移民顧問指本月移民查詢急跌 料與港人憧憬「零成本」移民英澳有關　
調查指全球接受移民程度下降　邊個國家對移民最友善？
2020/09/24
調查指全球接受移民程度下降　邊個國家對移民最友善？
【BNO移民英國】調查指2成港人計劃移民 有意移民之BNO持有人 僅3成選擇移民英國
2020/09/21
【BNO移民英國】調查指2成港人計劃移民 有意移民之BNO持有人 僅3成選擇移民英國
【BNO移民英國】想知自己是否曾經申請過BNO？4步免費查詢BNO身份
2020/07/22
【BNO移民英國】想知自己是否曾經申請過BNO？4步免費查詢BNO身份
【BNO移民英國】調查：持BNO港人若移民 逾7成首選英國
2020/07/14
【BNO移民英國】調查：持BNO港人若移民 逾7成首選英國
移民 台灣 澳洲 香港 英國 亞太

下一篇文章

【移居泰國】前亞視製作人楊紹鴻曼谷退休 讚當地醫療水準高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版