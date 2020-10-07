買股票收息仲work嗎？專家推薦幾隻4厘以上收息股 理財學堂 18:55 2020/10/07 分享： 領展同煤氣大勢已去？專家推薦呢幾隻收息股，股息率達4厘或以上！2020年全球退休指數出爐，邊個國家第一名？上周美股回升，想買美股點揀好？「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。 1. 買港股收息仍可行嗎？專家：股價跌了才是買的機會 領展同煤氣大勢已去？專家推薦呢幾隻收息股，股息率達4厘或以上！ 2. 2020年全球退休指數 冰島奪冠 中國排39位 2020年全球退休指數出爐，邊個國家第一名？ 3. 【投資美股】美股回調 睇實呢3隻美股 上周美股回升，想買美股點揀好？ 撰文：hket小編 欄名 : 今日理財筆記 最新專欄文章 更多 今日理財筆記 - 流感疫苗資助計劃周四開始 即睇申請資格及參與診所 2020/10/06 流感疫苗資助計劃周四開始 即睇申請資格及參與診所 今日理財筆記 - 10月23日起認購新iBond 即睇入場費、認購方法 2020/10/05 10月23日起認購新iBond 即睇入場費、認購方法 今日理財筆記 - 中年失業怕醫保不足 用滾存紅利交保費又得唔得？ 2020/09/30 中年失業怕醫保不足 用滾存紅利交保費又得唔得？ 今日理財筆記 - 月供股票都要識止蝕！專家教你投資策略 2020/09/29 月供股票都要識止蝕！專家教你投資策略 今日理財筆記 - 預防冬季流感！邊間診所打流感針只需$150？ 2020/09/28 預防冬季流感！邊間診所打流感針只需$150？