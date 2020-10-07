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買股票收息仲work嗎？專家推薦幾隻4厘以上收息股

理財學堂 18:55 2020/10/07

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領展同煤氣大勢已去？專家推薦呢幾隻收息股，股息率達4厘或以上！2020年全球退休指數出爐，邊個國家第一名？上周美股回升，想買美股點揀好？「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

1. 買港股收息仍可行嗎？專家：股價跌了才是買的機會

領展同煤氣大勢已去？專家推薦呢幾隻收息股，股息率達4厘或以上！

2. 2020年全球退休指數　冰島奪冠　中國排39位

2020年全球退休指數出爐，邊個國家第一名？

3. 【投資美股】美股回調　睇實呢3隻美股

上周美股回升，想買美股點揀好？

撰文：hket小編

欄名 : 今日理財筆記

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