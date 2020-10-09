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MegaBox周年感謝祭優惠低至1折　日本城全場任揀3件滿$100享8折優惠

消費錦囊 07:00 2020/10/09

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MegaBox周年感謝祭優惠低至1折　日本城全場任揀3件滿$100享8折優惠 -

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、MegaBox：周年感謝祭　優惠低至1折

MegaBox 周年感謝祭期間，推出1折感謝祭，由10月9日至11月30日期間，以4個優惠時段進行，場內更有各類商戶，包括傢品、兒童服飾、時尚服飾及美食商戶，提供數萬件精選產品以低至1折超抵優惠價發售，產品總值超過1千萬。

第一回：家居生活及傢俬
10月9日至10月26日

第二回：兒童服飾及玩具
10 月 27 日至 11 月 8 日

第三回：時尚服飾及運動用品
11 月 9 日至 11 月 15 日

第四回：美食滙萃及娛樂
11 月 16 日至 11 月 30 日

優惠產品
活動詳情

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2、日本城：全場任揀3件滿$100　享8折優惠

日本城現正進行盤點清貨優惠，即日起至10月18日，全場任揀3件滿$100或以上即享8折。任揀商品不包括禮券、現金券、美食券、藥品、健康保充劑、SIM卡、KIRKLAND堅果系列、易購點內之大型電器及大型傢俬

8折後滿$200再送$25現金優惠券1張。優惠券適用於10月19日至26日，購物$80即可使用(禮券、現金券、美食券、藥品、健康保充劑、SIM卡、KIRKLAND堅果系列、易購點內之大型電器及大型傢俬不適用)

全綫JHC日本城/生活提案門店；電子購物屏幕易購點及網店JHCeshop同步優惠

3、商務印書館：秋季大減價 精選圖書低至5折

即日起至10月26日，商務印書館進行秋季大減，優惠包括﹕中英文圖書85折、精選圖書低至5折、文具精品 88折、消費即減高達$50。

優惠詳情

撰文：hket小編

欄名 : 今日優惠精選

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