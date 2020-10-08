嘆得起冰室指定早午晚餐買一送一 7-Eleven買指定麵包送無糖茶

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 嘆得起冰室：早午晚餐指定菜式買一送一

由即日起至10月25日，嘆得起冰室推出早、午、晚餐 指定菜式買一送一優惠。只要在落單前讚好「嘆得起冰室」FaceBook專頁，分享指定帖文，即可享優惠。優惠只限堂食，不設外賣。優惠適用於星期一至日。

需要注意，贈送之食品卷不能即日使用，可於消費翌日起45日內使用。此優惠不可與其他推廣優惠或折扣同時使用﻿。

地址：長沙灣青山道373-379號昭德大廈地下A及B號舖

外賣自取熱綫Whatapps：93737363

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

2. 7-Eleven：買麵包 送無糖茶 / 買沙律薄餅卷 送ZERO可樂

即日起至10月9日，買7-SELECT日式包裝麵包系列，送維他冷泡無糖茶（各款）500毫升1支。

即日起至10月9日，買DELI FRESH沙律/薄餅卷，送可口可樂ZERO迷你裝200毫升1 罐。

3. Sharetea 歇脚亭 ：購買飲品可享半價加料優惠

即日起至10月31日於全綫Sharetea購買任何飲品，即可享半價加料優惠。

原價$4一份大珍珠/細珍珠，現時只需要$2就可以加到一份珍珠！

原價$6一份既紅豆，現時$3就可以享用

撰文：hket小編