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【退休理財】理想退休生活要幾多錢　退休計算機輕鬆幫你計

退休及生活保障 18:05 2020/10/07

分享：

想有個理想的退休生活，究竟要幾多錢。安聯投資的一項調查發現，僅26%的在職受訪者表示，有信心自己能在退休後有足夠收入維持生活水平，反映港人對退休生活預算的信心仍然不足。同時，受訪者又回應指，認為理想的退休資金為料需439萬元退休金。到底幾錢先夠退休？條數有冇得計？

更多關於調查內容，按【下 一頁

退休要幾錢有數得計

如果大家不知道要如何計算，現時網上有很多工具可以幫手，例如錢家有道網站、部份銀行的退休計算機等等。今次本網選用積金局的「退休需要計算機」，只要根據要求輸入相應的數據便可，例如：

你預計退休後的每月生活開支（以現值計）：$20,000

你現時的年齡：30歲

你所預期的退休年齡：65歲

你所預期的壽命：80歲

你預期退休後的投資回報率：5%

預期的通脹率：3%

輸入以上數值，就可得出以今日值計算，65歲退休所需的總金額時約310萬元；以將來價值計算，就需要約886萬元。大家可以改變參數，試多幾個不同的組合，以了解不同因素對所需退休儲備的影響。

愈早開始儲蓄計劃     享受複息效應

見到咁大嘅數，嚇到腳都軟？其實，愈早開始退休儲蓄計劃，可及早享受複息效應，每月需要儲的金額也會較低，往後可輕鬆一點達到儲蓄目標。相比沒有複息效應，儲蓄金額可謂少一倍。

【滾雪球效應】更多關於複息效應的演算，【按此頁】了解

儲錢不要以為少就不儲，積少成多，慢慢儲都可以滾大，但永遠不開始，就永遠都不會達到目標的一刻，行出第一步任何時候都是最重要。

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈，按此了解

欄名 : 退休理財

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