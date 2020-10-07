【ET財智TALK】英國脫歐入直路 外匯專家盧楚仁@ET財智TALK 10‧12晚上8點見

英國脫歐過渡期將於年底屆滿，這場牽動全球市場的脫歐談判入直路，對環球匯市有何啟示？英鎊前景如何？獨立外匯商品分析師盧楚仁（Jasper）將現身《ET財智TALK》為大家分析最新局勢，記得Mark定10月12日（星期一）晚上8點，Bookmark埋呢個網址，到時見！

《ET財智TALK》逢周一晚上8時於hket.com、Facebook專頁及YouTube頻道播出，主持顧芷筠（Debby）每集與不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢。

重溫過往內容：

2020年10月5日 嘉賓：富邦銀行投資策略及研究部主管潘國光

美國總統大選倒數 富邦潘國光分析投資市場最新形勢（立即觀看）

2020年9月28日 嘉賓：滙豐金融服務亞洲投資策略主管劉紹文

新經濟舊經濟大混戰 滙豐劉紹文同你睇第四季投資重點（立即觀看）

2020年9月21日 嘉賓：交銀國際董事（房地產研究）謝騏聰

內房物管拆局 內房專家謝騏聰分析最新形勢（立即觀看）

2020年9月14日 嘉賓：亞達盟環球期貨副總裁潘志偉

期油、大豆、現貨金關鍵位 期貨專家潘志偉（Alex）同你逐個捉（立即觀看）