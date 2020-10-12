【ET財智TALK】英國硬脫歐勢成真？英鎊怎樣走？外匯專家盧楚仁同你數黑天鵝灰犀牛（立即觀看）

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藝人林秀怡理財有道擁兩店兼成功上車 疫市開店再做老闆：「應趁後生去闖」（多圖）
英國脫歐（Brexit）過渡期倒數，英國與歐盟貿易談判死綫訂於10月15日（周四）屆滿，英國首相約翰遜（Boris Johnson）真正取態如何？無論硬脫歐或是軟脫歐，英鎊怎樣走？獨立外匯商品分析師盧楚仁（Jasper）為大家分析英國脫歐最新政經局勢，盤點多個影響英國經濟及鎊滙走勢的隱憂，揭示硬脫歐以外的「核彈」！
《ET財智TALK》逢周一晚上8時於hket.com、Facebook專頁及YouTube頻道播出，主持顧芷筠（Debby）每集與不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢。
重溫過往內容：
2020年10月5日 嘉賓：富邦銀行投資策略及研究部主管潘國光
美國總統大選倒數 富邦潘國光分析投資市場最新形勢（立即觀看）
2020年9月28日 嘉賓：滙豐金融服務亞洲投資策略主管劉紹文
新經濟舊經濟大混戰 滙豐劉紹文同你睇第四季投資重點（立即觀看）
2020年9月21日 嘉賓：交銀國際董事（房地產研究）謝騏聰
內房物管拆局 內房專家謝騏聰分析最新形勢（立即觀看）
2020年9月14日 嘉賓：亞達盟環球期貨副總裁潘志偉
期油、大豆、現貨金關鍵位 期貨專家潘志偉同你逐個捉（立即觀看）
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