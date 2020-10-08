▲ 【金價走勢】買「真金白銀」避險？王良享料金價明年升至2300美元 -

港台節目《鏗鏘集》以「別人貪婪他恐懼？」為題，找來不同的投資者分享投資策略的轉變，當中一名投資者因憂慮全球政治局勢不穩，選擇以30萬元的資金買入實銀避險。黃金白銀價格近月回落，未來走勢如何？買實金白銀避險又是否可取？由星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享為大家分析。

新冠肺炎疫情引發全球經濟衰退危機，股市波動下，利好黃金及白銀價格走勢，金價高見2,000美元水平，白銀亦高見29美元。不過，黃金白銀價格近日回落，現貨金價跌穿1900美元關口，白銀亦回落至23美元的水平。

【投資者憂政局不穩花近30萬元買實銀避險 ：按此】

金價跌穿1900美元 屬大選前短期影響

王良享認為，金價跌穿1900美元，與美國總統特朗普下令停止與商討民主黨的新一輪刺激經濟方案有關。他分析，特朗普在總統大選前，因民望下跌而選擇沽注一擲，製造他連任方有利美國經濟的印象。他指出，現時由民主黨提出的規模2.4萬億美元的新刺激方案，較白宮提出的1.6萬億美元規模為大，相信即使是由民主黨候選人拜登當選，同樣會推出有利美國經濟復甦的措施。

料金價明年升至2300美元

王良享指，若民主黨在參議院選舉取得多大數議席，加上拜登當選，或有機會推出加稅政策，增加政府儲備，為刺激經濟方案提供資金。不過，他認為加稅的幅度不會太大，因此巨額政府開支支持刺激經濟措施無可避免，或會造成天文數字的赤字，不利美元走勢，長遠將利好黃金發展。

他預期金價於1835美元水平見底，並持續看好黃金走勢，料明年可升至2300美元。他認為，投資者可於現價分注買入，作長綫投資。

料白銀明年升至30美元

至於白銀價格，王良享指其走勢是跟隨黃金價格發展，認為投資者可於23美元水平分注買入，料明年有機會升至30美元的高位。不過，他提醒，投資者需要留意白銀價格波動大，而且流動性低，較適合作短炒而非長期持有。

【投資白銀有何途徑？按此】

買實金白銀避險又是否可取？

今年以來，不少投資者擔心經濟衰退會引發金融危機，而買入實金或實銀避險。王良享認為，白銀走勢是跟隨黃金價格發展，現時白銀的工業需求不高，若要持有實金或實銀，黃金會較為合適。他解釋指，黃金的流動性較高，加上在美元弱勢下，全球央行的淨黃金購買量正逐漸升高，相信各央行未來仍有購金的空間，長遠而言，將利好實金價格，更適合投資者長綫投資。

責任編輯：李瑩