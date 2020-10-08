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勞力士綠松石藍Oyster Perpetual以外的選擇　跟碧咸戴帝舵藍面Royal顯品味

博客 16:34 2020/10/08

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碧咸在instagram上載了一張他戴著帝舵Royal腕錶的照片，即惹來熱話。

勞力士今年推出的新錶當中，有一系列顏色搶眼的Oyster Perpetual引起全城關注，尢其當中綠松石藍色錶面的一款，火速出現輪候名單及炒價，據聞極難入手。因此不少人開始轉軚，移情Tudor這款跟綠松石藍色Oyster Perpetual感覺有幾分相似的亮藍色Royal腕錶，尤其碧咸近日在個人社交網站上載了一張戴著此錶的照片，令此藍色Royal立即火熱起來。

碧咸個多星期前在個人社交網站上載了一張戴著藍色Royal腕錶的照片，已獲79萬人按讚。（IG圖片）

Royal是Tudor今年主打的系列，腕錶兼具運動氣息與時尚風格，與錶殼連成一體的錶帶及坑紋外圈正是Royal的標誌式設計，配備旋入式上鏈錶冠及底蓋，確保佩戴時防水深達100米(330呎)。分別有41毫米、38毫米、34毫米及28毫米四種錶殼直徑供選擇，全部內置自動上鏈機械機芯，動力儲備約38小時。

五鏈節錶帶間隔鏈節經精細磨光，外側鏈節及中間鏈節則以磨砂效果處理，跟錶殼連成一體，坑紋外圈更是特色所在。（官方圖片）

除了藍色錶面，系列另有銀色、黃金、珍珠貝母及此黑色錶面的版本。（官方圖片）

手錶得到品牌代言人碧咸的加持更加不得了，在不同的手錶討論區成了熱話，而咸爺佩戴的是41毫米精鋼款式，手錶設大三針顯示，兼備日期及星期顯示窗。除了藍色錶面，系列另有銀色、黑色、黃金及珍珠貝母錶面多個版本，更有鑲以鑽石的高級版。

Tudor的另一位代言人Lady Gaga就戴上28毫米珍珠貝母的女裝型號，黃金鋼錶殼及鏈帶，錶面的小時刻度以鑽石取代，非常貴氣。

Lady Gaga為Tudor拍攝的造型照。（官方圖片）

Lady Gaga所佩戴的是28毫米珍珠貝母的黃金鋼女裝型號。（官方圖片）

筆者詢問過幾間錶行，慶幸Royal暫時未見有炒價，不過卻要留名輪候，但咸爺所戴的一款售$17,300，Lady Gaga的鑽石女裝版也只售$29,600，性價比極高，閣下忍得不入手嗎？

產品查詢︰2249 8833

 

撰文 : 梁靜詩

欄名 : 型男玩物誌

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