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2020年全球退休指數　冰島奪冠　中國排39位

退休及生活保障 17:49 2020/10/07

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2020年全球退休指數　冰島奪冠　中國排39位

法盛投資管理（Natixis Investment Managers）近日公布2020年《全球退休指數》，對全球44個國家退休人士的退休福利與財務安全進行評分，首3名分別是冰島、瑞士及挪威。而新西蘭及澳洲是亞太區內排名最高的國家，分別為第6及7位，而中國則排第39位。

「4%法則」計算所需退休金【按此

該指數由4個分類指數組成，包括健康、退休後財務狀況、生活質素及物質享受，以評估44個國家退休人士的生活。前10名的國家以歐洲為主，當中冰島、瑞士及挪威分別取得前3名。

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新西蘭亞太區最佳

至於在亞太地區方面，新西蘭和澳洲是亞太區內排名最高的國家，分別排名第6和第7位。中國的排名維持不變，仍然保持在第39位，但健康指數及退休後財務狀況指數則有輕微下降。而南韓、日本、新加坡及印度分別排第22、第23、第28及第44位。

報告指出，全球退休人士受5大因素所威脅，分別是經濟衰退、低利率環境、公共債務、氣候變化及收入不均。受新冠肺炎全球大流行影響，不少國家的失業率急增，為彌補收入不足問題，部分人或會動用退休儲備，因而影響退休生活。

負利率影響退休生活

在過去10年中，全球的利率一直處於極低水平或負值。人們難以透過安全資產取得穩定收入，繼而影響退休生活。報告顯示，有16個國家的五年平均實質利率已經是負數。換言之，在全球退休指數統計的發達國家中，有近4成的國家現已面臨退休挑戰。

2020年《全球退休指數》十大排名
排名 國家
1 冰島
2 瑞士
3 挪威
4 愛爾蘭
5 荷蘭
6 新西蘭
7 澳洲
8 加拿大
9 丹麥
10 德國

2020年《全球退休指數》排名一覽

 

責任編輯：曹佩鈞

 

欄名 : 退休理財

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