▲ 【投資美股】美股回調 睇實呢3隻美股

美股及港股早前出現調整，不少人立即又表態是2000年科網泡沫，上周美股回升，不知又會否有人認為是牛市重新降臨。筆者建議投資者在美國大選期間，不要被市場升跌牽着鼻子走，如果真的害怕，就從倉位水平去控制風險，筆者認為以下幾隻美股可以放入監察名單。

Datadog：數據監控需求不斷增

雲服務股份是今年港股、美股的贏家。Datadog（美：DDOG）是基於雲的企業平台，提供的服務從監控正常運行，到網絡監控及安全性監控，以及分析改善訪客體驗也有。

企業使用雲服務在全球愈來愈普遍，除了監察自己公司的數據，Datadog跟很多SaaS服務已可整合及監控。進入5G世代，雲端數據應用只會更廣及深，對Datadog的產品需求只會有增無減。

Datadog的受歡迎程度是不可否認的。2019年全年收益增長83%至3.63億美元，2020年第一季收益按年增長87%至1.31億美元。而由於客戶數量增加了37%，現有客戶的平均花費比去年同期增加了30%，因此最近第二季度的收入增長了68%至1.4億美元。

經歷近兩個月整固後，Datadog亦慢慢收復失地，兼破了7月創出的歷史高位，這是因為Datadog將會與科技巨頭Microsoft（美：MSFT）結盟，成為Azure雲端平台的一級服務提供者。Azure客戶在控制台版面可訂購Datadog服務以監察數據狀況。Datadog在香港未必很多人認識，但微軟的Azure相信不少人聽過，甚至用過，Datadog能夠泊到大碼頭，估計對未來業績影響絕對正面。

▲ Datadog是一家數據監控企業平台。

Peloton：在家健身潮流贏家

Peloton Interactive（美：PTON）賣的主要有附設顯示器的單車機及跑步機。在疫情流行的這段期間，很多香港人都抱怨未能外出做運動，但在美國有點不同，由於地方夠大，可以放一些健身器械在家，所以令到Peloton的產品需求大增。

Peloton的單車機及跑步機具有不同型號，價格多在2,000美元左右。購買時可選零息分期付款，分39個月還，每月只是數十美元至百多美元。大家上公司網站會見到款式十分靚，而入場門檻低，又很多人放片上YouTube及其他社交平台，自然吸引到好多人玩。

除了賣儀器之外，Connected Fitness訂閱服務是重要的持續收入來源，用戶可透過連接的產品使用，或用Peloton Digital App使用，用戶也可以只訂閱App。

這家高端固定式單車和跑步機背後的公司近年增長強勁，截至6月底的財年，近兩年收入增長均超過100%，而且虧損開始收窄。可以估計即使疫情流行也不會消失，尤其是花了四位數買健身器材後。Peloton現在有109萬訂戶，每月支付39美元來連接其健身平台。公司期望未來一年將達到200萬名用戶。

筆者相信在家健身的新常態可能創造了有利於Peloton增長的環境。公司用戶流失率是4年來的最低水平，每個連接的健身用戶的每月鍛練次數亦有大幅增長。因此相信Peloton不會失去吸引力。再者，Peloton還可以不斷擴展產品綫、擴大服務組合及價格。

▲ Peloton賣的主要有附設顯示器的單車機及跑步機，為在家健身潮流贏家。

Spotify：向Podcast擴展

Spotify（美：SPOT）是一個全球性的串流音樂平台。截至今年6月底，Spotify有近3億月活躍用戶，當中包括1.38億付費用戶，兩者分別按年增長29%及27%。

值得留意的是公司近年大舉投資播客（Podcast）行業，好像已花約10億美元收購Gimlet、Anchor、Parcast及The Ringer等平台及獲取獨家內容。在Spotify平台已有超過150萬不同播客，當中包括有不少是原創及獨家內容。

Spotify的目標不僅是成為播客的發行商，估計更為着眼於長期為內容製作者從播客中獲利，因為除非知名的主要播客，否則現在很難通過播客獲利。

由於Podcast在歐美等地愈見流行，像Spotify這樣的技術公司可以幫助廣告客戶與內容和消費者建立聯繫，從而創造出非常有價值的服務，筆者相信這是一個擁具大潛力的缺口。

當然見到新潮流興起，自然吸引到更多競爭者加入，好像巨頭亞馬遜（美：AMZN）亦開始於此領域布局，但暫時只有7萬個播客。亞馬遜在任何競爭上有必然優勢，好像於智能音箱市場佔53%，有極強滲透率。不過，以串流影片來看，是雷聲大雨點小，況且很多人也會訂閱不同平台，所以現階段更多人加入，反可令市場擴大。

▲ Spotify大舉投資播客（Podcast）行業。

以上三隻均是具長綫增長潛力的股份，但近日升幅顯著，若遇上調整的話，可伺機買入。

【原文︰三隻值得放入監察名單的美股】（收費文章）