經過傳媒多年教育，不少人在討論由發展商安排的新盤按揭時，都意會到此類產品普遍會有初期還款較輕鬆，但優惠期後供款急增而且難以轉按的問題。但比起未來每月還款上升，其實未能取得預期中的按揭貸款，對買家一樣是大問題。

經過傳媒多年報道，一般準買家都對新盤按揭保持一定戒心。在有意無意之間，坊間有時更會（錯誤地）將所有在新盤價單中提及的按揭安排統稱為「呼吸Plan」；此標籤意指按揭審批寬鬆，幾乎必批，但可能令買家借入超出自己合理負擔能力的樓按金額。

提防樓按審批是否過度寬鬆，令自己「超借」是好事。但以「呼吸Plan」統稱所有新盤按揭，不止是誤導，甚至會令準買家產生誤會，而面對其他風險。

「必批」誤會或致撻訂離場

現實中，由發展商安排的非銀行按揭，真正「必批」（不問申請人入息、負擔能力，一定批出）的，少之又少。雖然涉銀行的一手按揭，不必通過壓力測試，但多數情況下，仍有其審批標準，申請人不符要求，一樣會被拒批。

尤有甚者，部分新盤價單標明提供的按揭安排，可能有名額限制，不管申請人本身的財務條件如何，額滿即止。當新盤買家誤以為新盤提供必批按揭，詳閱貸款條件、計算過後認為負擔得來、信心滿滿揀樓簽約後，可能才發現「必批」是一場誤會。如果購入的單位樓價高於按揭保險的適用範圍，自己又沒有足夠的現金儲備支付首期，可能便要撻訂離場。

近月新盤成交約維持在1000宗的水平，而每月總有數十宗的撻訂個案，比率不算低，估計當中有相當部分是買家未能取得按揭有關。要避免自己成為此統計數字的一份子，宜在選購新樓時，詳細向相關貸款機構查詢批核要求、有無名額限制等。