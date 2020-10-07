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【鏗鏘集】憂政局不穩　投資者30萬元買實銀避險　恐「一旦打仗　股票變廢紙」

理財學堂 17:24 2020/10/07

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【鏗鏘集】投資者憂政局不穩花近30萬元買實銀避險 料一旦開戰「股票將變成廢紙」 -

新冠肺炎疫情、本港及國際政治形勢不明朗，導致今年環球股市動盪。港台節目《鏗鏘集》以「別人貪婪他恐懼？」為題，找來不同的投資者分享在亂局中投資策略轉變，當中一名投資經驗逾20年的投資者，因憂慮全球政治局勢不穩，而選擇減持股票，開設離岸戶口轉移資金，並將30萬元的資金買入實銀避險。

【《富爸爸‧窮爸爸》作者：「現金是垃圾」：按此

憂慮金融危機　買入實銀避險

從事健康產品生意的阿廣，投資港股經驗已有逾20年，他接受《鏗鏘集》節目訪問時表示，港區《國安法》立法後，因擔心美國制裁會影響外界對香港市場的信心，投資策略由進取轉為保守。他認為，最差的情況下，或無法自由兌現港元，因而選擇開設離岸戶口，將一半資金轉離香港。

他又指，擔心經濟衰退會導致股災，所以選擇減持股票，並將資金買入實銀作避險。他分析指，全球經濟下滑，各主要央行實際無限量量化寬鬆，會利好黃金及白銀的價格走勢。

阿廣花費近30萬元買入銀幣及銀條，目標是累積價值60萬元的「真金白銀」，他預計未來或會有金融危機，寧願冒銀幣及銀條會氧化的風險，也認為持有實金或實銀會較投資金礦股或相關基金穩妥。

阿廣提貨當晚，銀價下滑，所持有的白銀帳面蝕近1成，不過他認為買白銀是長綫投資，不會在意短期的賺蝕。

他直言，投資股票逾20年，未曾想過會有買入銀條的一天，即使這個決定在別人眼中看似「好笨」，他卻認為是出於對時局的判斷：

我對於未來世界局勢，我不看好，覺得不穩定，一旦開戰時或其他，可能要坐船、逃亡，或者會還原基本步：給你一個銀幣，讓我上船

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網民擔心住址曝光　或招致入屋爆竊

節目播出後引來網民討論，有網民認為白銀難成為戰時的交易貨幣，也有網民認為實銀太重，難在逃亡時攜帶。不過，眾多網民最關心的，是阿廣選擇將白銀存放家中，擔心他或會成為不法之徒的目標，甚至招致被入屋爆竊的危機。

網民點睇？

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責任編輯：李瑩

欄名 : 理財學堂

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