【定期存款】高息港元定存 存款三個月年息高達5.2厘

▲ 【定期存款】高息港元定存 存款三個月年息高逹5.2厘

港元定期存款不乏高息選擇，綜合各銀行資料，以定期存款三個月，年息最高為5.2厘，比iBond利息回報2厘更吸引。是項定期存款利息優惠由工銀亞洲提供，留意存款上限為8萬元。（詳見下表）

銀行：工銀亞洲

存款：三個月

年息：5.2厘

條款：全新客戶以「手機銀行e開戶」，若再推介兩位新客，可在4.2厘息獲額外加息1厘。上限為8萬元，三人同行全期賺息 1,040元

銀行：富融銀行（虛擬銀行）

存款：10元

年息：5厘

條款：僅向 1,000名客戶提供試業優惠，優惠期至10月底

▲ 【定期存款】高息港元定存 存款三個月年息高逹5.2厘