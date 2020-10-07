【定期存款】高息港元定存 存款三個月年息高達5.2厘 收息攻略 06:35 2020/10/07 分享： ▲ 【定期存款】高息港元定存 存款三個月年息高逹5.2厘 港元定期存款不乏高息選擇，綜合各銀行資料，以定期存款三個月，年息最高為5.2厘，比iBond利息回報2厘更吸引。是項定期存款利息優惠由工銀亞洲提供，留意存款上限為8萬元。（詳見下表） 銀行：工銀亞洲 存款：三個月 年息：5.2厘 條款：全新客戶以「手機銀行e開戶」，若再推介兩位新客，可在4.2厘息獲額外加息1厘。上限為8萬元，三人同行全期賺息 1,040元 銀行：富融銀行（虛擬銀行） 存款：10元 年息：5厘 條款：僅向 1,000名客戶提供試業優惠，優惠期至10月底 ▲ 【定期存款】高息港元定存 存款三個月年息高逹5.2厘 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 【定期存款】5萬元做定存 七日穩賺年息4.3厘 2020/10/06 【定期存款】5萬元做定存 七日穩賺年息4.3厘 【iBond 2020】iBond保證2厘息 李兆波指「半賣半送」 2020/10/05 【iBond 2020】iBond保證2厘息 李兆波指「半賣半送」 【虛擬銀行】富融銀行Fusion Bank今試業 3個月港元定存5厘息 活期年利率1厘 2020/09/30 【虛擬銀行】富融銀行Fusion Bank今試業 3個月港元定存5厘息 活期年利率1厘 【定期存款】人民幣定存三個月年息最高2.5厘 專家︰回調是吸納時機 2020/09/29 【定期存款】人民幣定存三個月年息最高2.5厘 專家︰回調是吸納時機 【虛擬銀行】螞蟻銀行香港正式開業 推活期存款2.5厘年利率吸客 2020/09/28 【虛擬銀行】螞蟻銀行香港正式開業 推活期存款2.5厘年利率吸客 富融銀行 銀行 港元 工銀亞洲 定期存款 港元定期存款