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馬拉松開倉運動品牌貨品低至2折　榮華臘腸團購優惠68折

消費錦囊 07:00 2020/10/07

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馬拉松開倉運動品牌貨品低至2折　榮華臘腸團購68折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、馬拉松：開倉特賣場　運動品牌貨品低至2折

馬拉松舉辦開倉特賣場，場內19個運動品牌貨品低至2折，波鞋$100起，當中包括Adidas、Nike、New Balance、Reebok、Puma、Asics、Skechers、Onitsuka Tiger、Champion、Converse同VANS等。

日期：10月7日至10月12日
時間：早上11時至晚上8時
地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓

2、榮華香港：臘腸團購優惠68折

由即日起至10月18日，香港榮華與 Yahoo 團購合作，率先推出臘味優惠，精選瘦肉臘腸（一斤裝）同精選鴨膶腸（一斤裝）都有68折優惠！

Yahoo 團購

3、6IXTY 8IGHT：精選貨品低至半價

6IXTY 8IGHT香港門店及官網現正進行精選貨品低至半價優惠。

6IXTY 8IGHT網站

撰文：hket小編

欄名 : 今日優惠精選

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