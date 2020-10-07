▲ 月入6萬係咩概念？ 人工高就代表生活好？

今年經濟唔好，唔少人無工開。但討論人工有幾多係一個「日經」（代表恒久不悶）嘅話題，積臣留意到有網友討論緊「月入6萬係咩概念？」，友欄都專登講呢事件。今次積臣又講下啦。

事緣連登討論區有個帖文，有網友問月入6萬元係咩概念，引嚟唔少網民留言，有人話「代表你要交幾皮嘢稅」、「證明你有資格負債供樓」，亦有人話收入高，支出亦都高，其實唔多錢剩。更有網民分享自己個案，兩公婆，男方工作，女方不工作，月入6萬等如月入3萬。

友欄嘅具體報導，按此

幾多香港人係月入6萬？

帖文好多巴絲打留言，就咁睇香港真係咁多人月入6萬？即睇數據，根據統計處2020年第2季《綜合住戶統計調查按季統計報告》數據，積臣再重組一下分類（點解要咁分類，因為呢個分類之前係網上廣泛流傳，咁積臣照整等大家易理解啲），得出以下（不包括外籍家庭傭工）︰

10,000元以下，14.9%（487,200人）

10,000至19,999元，36.4%（1,197,400人）

20,000至29,999元，19.9%（652,200人）

30,000至39,999元，10.3%（339,800人）

40,000至59,999元，9.7%（318,000人）

60,000至79,999元，4%（131,900人）

80,000至99,999元，1.8%（57,800人）

100,000元或以上，3.2%（105,100人）

根據以上分類，收入6萬或以上嘅，僅有294,800人（9%），而2萬以下佔了51.3%，即1,684,600人，呢批人嘅工資先係反映到大多數香港人人工。再睇返收入中位數，2020年第2季只係19,000元，同6萬真係相距甚遠。所以香港人收入分布係一個倒金字塔。原始數據，可以去click呢度，睇返報告第71頁。

積臣就手痕就講吓月入1萬、2萬、3萬係咩概念，當然未必完全準，旨在作一個比較。

月入1萬、2萬、3萬係咩概念？

月入1萬︰收入比最低工資多少少，但難以支持到過好生活，難聽啲講，積臣會形容只係啱啱生存到。呢批人扣除強積金供款，畀埋家用（或者交租），食飯返工搭車費用，真係無錢剩咁濟，平時想出街食好啲、買心頭好，都要諗過度過。但未過單人申請公屋每月最高入息限額12,800元嘅。

月入2萬︰收入啱啱過收入中位數19,000元，但只係啱啱好夠生活，要交稅（視乎有幾多免稅額），每個月一出糧即少1,000蚊做強積金供款。可以有閒錢買下投資產品，可以買些少心頭好、食好少少，去吓旅行、叫做享受吓生活。但講到買樓，又未到嗰個地步。有啲人形容呢批人係高不成，低不就。

月入3萬︰收入高咗，理應可以食好啲，玩好啲，可以隨意買自己心頭好，買PS5、食自助餐、去高級酒店食Tea等等，唔使下下就住就住。不過，交稅開始多，如果免稅額唔高，要交萬幾蚊稅，強積金供款去到上限1,500蚊。未過單人申請居屋最高入息限額33,000元，仲可以申請居屋。有呢個收入，又會心思思想買車代步，或搬出去自己住，租個細細地嘅房，有私人空間同埋住得舒服啲，但計條數供車兼租樓，每月其實又係無乜錢剩。呢個收入可以買樓，但每個月供樓開支令你吃不消，變成月光族。

先計可支配收入

去到月入4、5萬，其實都唔使積臣再講落去……收入高咗，自然會對生活品質要求提高，慾望更加多，到時唔止買車買樓，買埋奢侈品，開始建立個人嗜好，開支隨之上升，如果結咗婚、生埋仔女，家庭同子女開支更加大，仲有你要交幾皮嘢稅，保險保費又會多咗。到𠵱家呢刻，所有開支單靠份糧，你會希望公司唔好炒你，因為會令你現金流即斷，你就更依賴𠵱家份工。講到𠵱到，係咪好似電視肥皂劇，但戲如人生，人生如戲。

經濟學上，有個概念叫可支配收入（Disposable Income），所得收入總計 - 非消費支出，簡單講，即係收入扣除日常生活中的固定支出，例如：貸款、保險保費、稅項、罰款、房租、水電費等。咁唔知收入愈高嘅巴絲打，有冇發現收入雖然高，但可支配收入其實唔係想像中高。

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。