限時優惠！KFC三人滋味桶 $99 消費錦囊 09:00 2020/10/07 分享： 即日起至10月16日，星期一至五晚上6時至9時，KFC推出三人滋味桶 $99優惠。 優惠不適用於好味速遞及好味速遞自取，不可與其他優惠同時使用。 其他加購優惠： +$3 升級至辣汁蘑菇香飯 或 家鄉雞皇飯(大) +$6 加配馬鈴薯蓉(普通) +$9 加配格格脆薯塊 (普通) 手機點餐更可以額外減$7 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 稻香羊腩煲／辣酸湯羊鍋／麻辣雞煲 晚上8:30後堂食半價 2020/10/06 稻香羊腩煲／辣酸湯羊鍋／麻辣雞煲 晚上8:30後堂食半價 一粥麵買碎牛粥 加$1即享齋腸粉 2020/10/06 一粥麵買碎牛粥 加$1即享齋腸粉 【長者咭優惠】HKTVmall今日起登記長者會送$150現金券 長者超市優惠一覽 2020/10/06 【長者咭優惠】HKTVmall今日起登記長者會送$150現金券 長者超市優惠一覽 第9屆「十一良心消費運動」 光顧指定社企儲印花可換禮品 2020/10/05 第9屆「十一良心消費運動」 光顧指定社企儲印花可換禮品 【虛擬銀行】ZA Bank推Visa扣帳卡支援Apple Pay 用戶可自訂最後6位數字 2020/10/05 【虛擬銀行】ZA Bank推Visa扣帳卡支援Apple Pay 用戶可自訂最後6位數字 著數優惠