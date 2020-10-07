限時優惠！KFC三人滋味桶 $99

即日起至10月16日，星期一至五晚上6時至9時，KFC推出三人滋味桶 $99優惠。

優惠不適用於好味速遞及好味速遞自取，不可與其他優惠同時使用。

其他加購優惠：

+$3 升級至辣汁蘑菇香飯 或 家鄉雞皇飯(大)

+$6 加配馬鈴薯蓉(普通)

+$9 加配格格脆薯塊 (普通)

手機點餐更可以額外減$7

撰文：hket小編