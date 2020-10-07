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限時優惠！KFC三人滋味桶 $99

消費錦囊 09:00 2020/10/07

分享：

即日起至10月16日，星期一至五晚上6時至9時，KFC推出三人滋味桶 $99優惠。

優惠不適用於好味速遞及好味速遞自取，不可與其他優惠同時使用。

其他加購優惠：

+$3 升級至辣汁蘑菇香飯 或 家鄉雞皇飯(大)
+$6 加配馬鈴薯蓉(普通)
+$9 加配格格脆薯塊 (普通)
手機點餐更可以額外減$7　

撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

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