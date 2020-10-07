Pizza Hut狂熱星期三 外賣自取辣肉腸／意式風情大批$98 消費錦囊 10:30 2020/10/07 分享： Pizza Hut推出「WOW WED狂熱星期三」外賣自取優惠，購買辣肉腸或意式風情大批只需$98。 逢星期三，Pizza Hut都有外賣自取優惠。今個星期三買辣肉腸或意式風情大批，只需$98。 此外，還可以免費升級為「三藩市式手藝批」。凡惠顧狂熱星期三，可以半價換購焗白汁煙肉薯蓉或酥脆蝴蝶蝦（8件）乙客。 需要注意，此優惠不適用於網上訂購，必須親臨分店或以電話訂購。 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 限時優惠！KFC三人滋味桶 $99 今日 限時優惠！KFC三人滋味桶 $99 稻香羊腩煲／辣酸湯羊鍋／麻辣雞煲 晚上8:30後堂食半價 2020/10/06 稻香羊腩煲／辣酸湯羊鍋／麻辣雞煲 晚上8:30後堂食半價 一粥麵買碎牛粥 加$1即享齋腸粉 2020/10/06 一粥麵買碎牛粥 加$1即享齋腸粉 【長者咭優惠】HKTVmall今日起登記長者會送$150現金券 長者超市優惠一覽 2020/10/06 【長者咭優惠】HKTVmall今日起登記長者會送$150現金券 長者超市優惠一覽 第9屆「十一良心消費運動」 光顧指定社企儲印花可換禮品 2020/10/05 第9屆「十一良心消費運動」 光顧指定社企儲印花可換禮品 著數優惠