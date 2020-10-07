Pizza Hut狂熱星期三　外賣自取辣肉腸／意式風情大批$98

Pizza Hut推出「WOW WED狂熱星期三」外賣自取優惠，購買辣肉腸或意式風情大批只需$98。

逢星期三，Pizza Hut都有外賣自取優惠。今個星期三買辣肉腸或意式風情大批，只需$98。

此外，還可以免費升級為「三藩市式手藝批」。凡惠顧狂熱星期三，可以半價換購焗白汁煙肉薯蓉或酥脆蝴蝶蝦（8件）乙客。



需要注意，此優惠不適用於網上訂購，必須親臨分店或以電話訂購。

撰文：hket小編