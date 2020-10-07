▲ 因用Excel出錯計漏確診數字？教你8個Excel必學公式

近日有報道指，英國新冠肺炎確診個案竟然因為用Excel而計少1.6萬宗個案！事緣是英國新冠肺炎確診個案超出該Excel格式的列數上限，在資料轉移時未能涵蓋於列數上限的個案便未能傳往檢測和追蹤系統。公事上使用Excel是常事，學識以下的Excel公式，就可以提升工作效率。

1. SUM

功能：把不同儲存格的數字加起來

公式：=SUM（儲存格,儲存格...）；=SUM（儲存格範圍）

例子：

=SUM(H5:H8) 儲存格H5到H8加起來的總數。

2. AVERAGE

功能：可計算出儲存格範圍內的平均數值

公式：=AVERAGE（儲存格,儲存格...）；=AVERAGE（儲存格範圍）

例子：

=AVERAGE(A2:A5) 儲存格A2到A5中數值的平均值。

3. COUNT

功能：可計算包含數值的儲存格數目，並計算引數清單中的個數。

公式：=COUNT（儲存格,儲存格...）；=COUNT（儲存格範圍）

例子：

=COUNT(B3:N33)

4. COUNTIF

功能：有條件統計儲存格

公式：=COUNTIF（儲存格範圍,條件）

例子：

=COUNTIF(A2:A20,"Buchanan")

5. IF

功能：有條件計算儲存格，方便分類。

公式：=IF（儲存格=條件,結果1,結果2）

例子：

=IF(C2>B2,”Over Budget”,"Within Budget") 表示當C2的數值大於B2的數值時，則傳回Over Budget，相反則傳回Within Budget。

6. SUMIF

功能：有條件加儲存格

公式：=SUMIF（儲存格範圍, 條件, 儲存格範圍）

例子：

=SUMIF(A2:A5,">160000")

7. =VLOOKUP

功能：尋找範圍內的儲存格。

公式：=VLOOKUP（想要查閱的值, 想要查閱值的範圍, 範圍中包含傳回值的欄號, 完全符合或大約符合［以0/FALSE或1/TRUE指示］）。

大約符合傳回值，可以指定TRUE；完全符合傳回值，可以指定FALSE。

例子：

=VLOOKUP(102,A2:C7,2,FALSE) 在A7至C7範圍內尋找完全符合102的項目

8. INDEX MATCH

功能：由於VLOOKUP只能從左至右查閱值，若不是以這個方法建立試算表，可用INDEX MATCH找出符合條件的資料

公式：=INDEX（儲存格範圍）,MATCH（儲存格）,儲存格範圍,0)

例子：

=INDEX(A1:D11,MATCH("芝加哥",B1:B11,0),4)

責任編輯：曹佩鈞