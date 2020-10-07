  • 25°C
香港時間 : 20201007日 (三) 11:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

買港股收息仍可行嗎？專家：股價跌了才是買的機會

理財學堂 11:20 2020/10/07

分享：

買港股收息仍可行嗎？專家：股價跌了才是買的機會

香港不少「食息一族」喜歡買股票收息，若股價上揚，更可財息兼收。不過，滙豐 （00005） 宣布取消派息令不少揸滙豐收息的投資者大失所望，到底現時市況下買股票收息仍可行嗎？想購入收息股作長綫投資，又有甚麼選擇？

收息策略仍可行　選股需謹慎

認可財務策劃師（CFP）、特許金融分析師（CFA）梁耀康指，買股票收息依然可取，只是選股要更加謹慎，縱使投資者依然可以購買股票作長期收息之用，亦應以收息股組合去實行，避免只買單一股票，因為單一公司會受公司業務及行業盛衰影響，風險會較高。

對於想買收息股的投資者，他直指「股價跌了才是買的機會」。此外，早年過分追捧收息策略，令到不少公司本身質素不太好、股息僅3厘多都被視為「優質收息股」。他提醒投資者，若採用收息策略依然是要定期檢討股份的質素，「不是買了就一世不用理」，若股票的基本因素變差變了也是要考慮換馬。

專家推介電訊股

雖然梁耀康指買收息股依然可行，但現時要找到長期有升有息的股票會較困難，就算以往深受「食息一族」喜愛的領展 （00823） 、煤氣 （00003） 及港鐵 （00066） 等，也難復當年風光。他分析指，領展本地資產估值上望空間現時看來較低，加上會增加內地及海外投資，反而要留意波動性會略為增加。另外，煤氣之前可財息兼收是因為內地燃氣業務不斷增長，但近年增長已顯著放慢。他認為可考慮購入港鐵，現時股息率約3.2厘，亦有物業項目在手，股價於疫情過後更有機會回升。

在現時的市況下，梁耀康建議可考慮香港寬頻 （01310） 、香港電訊 （06823） 、港燈 （02638） 、國際家居零售 （01373） 、中信國際電訊 （01883） 。他解釋，由於上述公司的業務及派息前景相對穩健，現時股息率均達4厘或以上。而港燈現水平派息應不會再變化太大，之前是因為利潤管制影響盈利，但影響應消退。

 

記者：曹佩鈞

欄名 : 理財學堂

相關文章

【收息股】比iBond回報2厘更吸引　精選兩隻藍籌收息股息率逾5厘
2020/10/06
【收息股】比iBond回報2厘更吸引　精選兩隻藍籌收息股息率逾5厘
【iBond2020】高息過iBond仲有咩揀？專家推薦3大收息工具
今日
【iBond2020】高息過iBond仲有咩揀？專家推薦3大收息工具

最新專欄文章 更多

【理財方法】33歲中女手持120萬現金　如何為資本賺息增值？可以考慮保費融資儲蓄計劃
今日
【理財方法】33歲中女手持120萬現金　如何為資本賺息增值？可以考慮保費融資儲蓄計劃
【虛擬銀行】ZA Bank推首張自訂號碼Visa扣帳卡　會否有安全隱憂？
2020/10/06
【虛擬銀行】ZA Bank推首張自訂號碼Visa扣帳卡　會否有安全隱憂？
【慳錢達人】70歲股民投資逾千間公司股票　靠股東優待券「免費」吃喝玩樂逾30年
2020/10/05
【慳錢達人】70歲股民投資逾千間公司股票　靠股東優待券「免費」吃喝玩樂逾30年
【數碼貨幣】從兩部曲着手　將香港打造成數碼人民幣「排頭兵」
2020/10/03
【數碼貨幣】從兩部曲着手　將香港打造成數碼人民幣「排頭兵」
【兒童理財】教子女理財　宜以遊戲方式學習基本功
2020/10/01
【兒童理財】教子女理財　宜以遊戲方式學習基本功
收息股 香港股票 派息 滙豐控股（00005） 領展 港鐵 港燈

下一篇文章

【理財方法】33歲中女手持120萬現金　如何為資本賺息增值？可以考慮保費融資儲蓄計劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版