▲ 買港股收息仍可行嗎？專家：股價跌了才是買的機會

香港不少「食息一族」喜歡買股票收息，若股價上揚，更可財息兼收。不過，滙豐 （00005） 宣布取消派息令不少揸滙豐收息的投資者大失所望，到底現時市況下買股票收息仍可行嗎？想購入收息股作長綫投資，又有甚麼選擇？

收息策略仍可行 選股需謹慎

認可財務策劃師（CFP）、特許金融分析師（CFA）梁耀康指，買股票收息依然可取，只是選股要更加謹慎，縱使投資者依然可以購買股票作長期收息之用，亦應以收息股組合去實行，避免只買單一股票，因為單一公司會受公司業務及行業盛衰影響，風險會較高。

對於想買收息股的投資者，他直指「股價跌了才是買的機會」。此外，早年過分追捧收息策略，令到不少公司本身質素不太好、股息僅3厘多都被視為「優質收息股」。他提醒投資者，若採用收息策略依然是要定期檢討股份的質素，「不是買了就一世不用理」，若股票的基本因素變差變了也是要考慮換馬。

專家推介電訊股

雖然梁耀康指買收息股依然可行，但現時要找到長期有升有息的股票會較困難，就算以往深受「食息一族」喜愛的領展 （00823） 、煤氣 （00003） 及港鐵 （00066） 等，也難復當年風光。他分析指，領展本地資產估值上望空間現時看來較低，加上會增加內地及海外投資，反而要留意波動性會略為增加。另外，煤氣之前可財息兼收是因為內地燃氣業務不斷增長，但近年增長已顯著放慢。他認為可考慮購入港鐵，現時股息率約3.2厘，亦有物業項目在手，股價於疫情過後更有機會回升。

在現時的市況下，梁耀康建議可考慮香港寬頻 （01310） 、香港電訊 （06823） 、港燈 （02638） 、國際家居零售 （01373） 、中信國際電訊 （01883） 。他解釋，由於上述公司的業務及派息前景相對穩健，現時股息率均達4厘或以上。而港燈現水平派息應不會再變化太大，之前是因為利潤管制影響盈利，但影響應消退。

記者：曹佩鈞