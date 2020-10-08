Louis Vuitton家品晒冷展　索價50萬元的玉製麻雀曝光

上一篇文章
【孕婦保險】準媽媽求懷孕保障 高端醫療保險產科保障夠唔夠？
本地新冠疫情繼續籠罩不去，不少有關於時尚的活動都因此而被取消，但在這一刻稍為緩和之際，早前Louis Vuitton（LV）就舉行一次大型的Savoir Faire展覽，供本地的VIP和富豪們即場訂購，極盡奢華，一洗疫情下的陰影。
貴為LVMH Group裏的大阿哥Louis Vuitton，近年積極開發Objets Nomades系列，每年都找來中外不同的著名設計師合作，在短短的4、5年間，每一個系列都得到廣泛注意和業界認同，不少傢俬更成為當代家品的經典。
縱使不少傢俬的入場價都由數十萬元起，並不是每一位星斗市民都可以負擔得來，但產品質素之高和加上曝光率高企，無論背後的生意如何，單是能夠將LV的branding再次昇華就已經立下不少汗馬功勞。
這一次為期10日在K11 Musea位於6樓Victoria Dockside首次作對外開放的Savoir Faire大型展覽，原定展覽會讓市民可以一睹LV最奢華家品的一面，奈何的是新冠疫情遲遲不作退卻，品牌才不得不打消這個念頭，改為只招待部分媒體和品牌的VIP預約出席。
而為了增加是次展覽的吸引力，LV可說是費盡心思，例如帶來不少首度亮相的家品，包括Zanellato/Bortotto的Mandala屏風、Andrew Kudless的Swell Wave Shelf層架等。
另一方面，以生產行李箱起家的LV亦不敢忘記初衷，同場展出了大量奢華的行李箱，例如在男裝展上曾經展出，由Virgil Abloh策劃的大型塗鴉行李箱，第一次為茶道而設內藏搪瓷器皿的手提箱，又或是手提Malle Maison Vivienne玩偶箱等。
不過，最厲害的要算是首次帶來多組能夠將整個女士的化粧間收納於其中的大型組合行李箱，在今天有這份勇氣敢於投入生產和將這些超級富豪的「小玩意」帶到大家眼前的，還只有Louis Vuitton可以做到。
產品查詢：81001182
撰文 : 何偉雄
欄名 : 型男玩物誌