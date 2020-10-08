Louis Vuitton家品晒冷展　索價50萬元的玉製麻雀曝光

▲ Louis Vuitton早前在香港舉行Savoir Faire展覽，一次過show盡品牌最奢華的家品。

本地新冠疫情繼續籠罩不去，不少有關於時尚的活動都因此而被取消，但在這一刻稍為緩和之際，早前Louis Vuitton（LV）就舉行一次大型的Savoir Faire展覽，供本地的VIP和富豪們即場訂購，極盡奢華，一洗疫情下的陰影。

▲ 在新冠肺炎疫情下，久違了的時裝和家居界盛事又再展開，有此勇氣的當然是超級品牌Louis Vuitton。（圖片由LV提供）

▲ 場館內找到這副非比尋常的麻雀，除了有精製的木盒外，麻雀本身以玉打磨製造，據聞身價約50萬﹗（圖片由LV提供）

▲ 非比尋常的奢華玩具，手提Malle Maison Vivienne玩偶箱實在當之無愧。（攝影：何偉雄）

貴為LVMH Group裏的大阿哥Louis Vuitton，近年積極開發Objets Nomades系列，每年都找來中外不同的著名設計師合作，在短短的4、5年間，每一個系列都得到廣泛注意和業界認同，不少傢俬更成為當代家品的經典。

縱使不少傢俬的入場價都由數十萬元起，並不是每一位星斗市民都可以負擔得來，但產品質素之高和加上曝光率高企，無論背後的生意如何，單是能夠將LV的branding再次昇華就已經立下不少汗馬功勞。

▲ 大家去露營會否捨得用上LV的戶外帳幕呢？帳幕內有著藍天白雲的圖案，藉此與秋冬男裝系列互相呼應。（圖片由LV提供））

▲ 帳幕內有著LV字樣的藍天白雲圖案。（圖片由LV提供）

這一次為期10日在K11 Musea位於6樓Victoria Dockside首次作對外開放的Savoir Faire大型展覽，原定展覽會讓市民可以一睹LV最奢華家品的一面，奈何的是新冠疫情遲遲不作退卻，品牌才不得不打消這個念頭，改為只招待部分媒體和品牌的VIP預約出席。

而為了增加是次展覽的吸引力，LV可說是費盡心思，例如帶來不少首度亮相的家品，包括Zanellato/Bortotto的Mandala屏風、Andrew Kudless的Swell Wave Shelf層架等。

▲ 首次推出的野餐旅行箱套裝，內裏刀叉碗碟全部落齊，白色瑁碟用了搪瓷精製，細看之下，每個餐具都有著LV的Monogram圖案。（圖片由LV提供）

▲ 搪瓷器皿有著LV Monogram圖案。（攝影：何偉雄）



另一方面，以生產行李箱起家的LV亦不敢忘記初衷，同場展出了大量奢華的行李箱，例如在男裝展上曾經展出，由Virgil Abloh策劃的大型塗鴉行李箱，第一次為茶道而設內藏搪瓷器皿的手提箱，又或是手提Malle Maison Vivienne玩偶箱等。

▲ 由Andrew Kudless設計的Swell Wave層架由三塊平滑的橡木和皮革組成，當中有兩個版本。第一款如圖所示是懸掛式層架，只需要兩個上牆組件。而另一款獨立式層架的金屬框架則以皮革覆蓋。（攝影：何偉雄）

▲ 大家以為是LV 手提箱，但其實是喇叭。（攝影：何偉雄）

不過，最厲害的要算是首次帶來多組能夠將整個女士的化粧間收納於其中的大型組合行李箱，在今天有這份勇氣敢於投入生產和將這些超級富豪的「小玩意」帶到大家眼前的，還只有Louis Vuitton可以做到。

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